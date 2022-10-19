Окупанти завдали майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів
Протягом 7–18 жовтня 16 областей України зазнали ударів ракетами та безпілотниками з боку російських окупантів
Про це передає Міноборони.
"Протягом 7-18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та БПЛА по 16 областях України", - йдеться в повідомленні.
В результаті ворожих атак загинули понад 70 людей. Ще понад 240 отримали поранення.
- У вівторок, 18 жовтня, окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ. Ударів зазнали понад 10 населених пунктів.
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