"Протягом 7-18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та БПЛА по 16 областях України", - йдеться в повідомленні.

В результаті ворожих атак загинули понад 70 людей. Ще понад 240 отримали поранення.

У вівторок, 18 жовтня, окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ. Ударів зазнали понад 10 населених пунктів.

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