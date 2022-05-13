Окупанти завдали ракетного удару по Лозівській громаді на Харківщині
На Харківщині 13 травня росіяни завдали ракетного удару по Лозівській громаді
Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.
"Ракетний обстріл по Лозівській громаді - закликаємо жителів бути в укриттях", - ідеться в повідомленні.
- 5 травня росіяни завдали ракетного удару Лозівській громаді, унаслідок чого постраждав приватний будинок і загинула літня жінка
- 12 травня росіяни обстріляли ракетами Лозівську громаду, вбивши мирну людину.
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