Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.

"Ракетний обстріл по Лозівській громаді - закликаємо жителів бути в укриттях", - ідеться в повідомленні.

5 травня росіяни завдали ракетного удару Лозівській громаді, унаслідок чого постраждав приватний будинок і загинула літня жінка

12 травня росіяни обстріляли ракетами Лозівську громаду, вбивши мирну людину.

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