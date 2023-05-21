Окупанти завдають ударів по Харкову
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у неділю, 21 травня, окупанти знову завдали ударів по Харкову
Про це він написав у телеграмі.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
- Удень 18 травня російська окупаційна армія завдала удару по селу в Харківській області. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
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