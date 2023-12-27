Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід

Про це повідомляє Оперативне командування Захід.

Зазначається, що за словами самих полонених причинами активної здачі у полон є нелюдське ставлення командування РФ та великі втрати у російських підрозділах.

Окупанти скаржаться, що кожного дня групи, сформовані з непідготовлених бійців із числа мобілізованих та тих, хто нещодавно підписав контракт, відправляють на штурм, з якого вони не повертаються.

"Командири 71-го полку ЗС РФ перед відправкою запевняють військовослужбовців, що вони будуть знаходитись далеко від лінії бойового зіткнення та в швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями. Тому групи, опинившись без продовольства та боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися у полон", - йдеться у повідомленні.