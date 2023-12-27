Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
За інформацією військових, за останні дні вже друга група окупантів зі складу 71 полку ЗС РФ здалася у полон на Запорізькому напрямку
Про це повідомляє Оперативне командування Захід.
Зазначається, що за словами самих полонених причинами активної здачі у полон є нелюдське ставлення командування РФ та великі втрати у російських підрозділах.
Окупанти скаржаться, що кожного дня групи, сформовані з непідготовлених бійців із числа мобілізованих та тих, хто нещодавно підписав контракт, відправляють на штурм, з якого вони не повертаються.
"Командири 71-го полку ЗС РФ перед відправкою запевняють військовослужбовців, що вони будуть знаходитись далеко від лінії бойового зіткнення та в швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями. Тому групи, опинившись без продовольства та боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися у полон", - йдеться у повідомленні.
- Днями генерал Олександр Тарнавський заявив, що росіяни відмовляються від штурмових дій і здаються в полон групами.
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