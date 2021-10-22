"Окупація Криму є незаконною": Польща засудила російський перепис населення на півострові
МЗС Польщі виступило із засудженням перепису населення, який Росія проводить у окупованому Криму
Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.
"Польща стверджує, що окупація Криму є незаконною. Засудження заслуговує рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України", - заявило МЗС Польщі.
Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Окупанти також вирішили провести перепис у Криму.
Раніше російський перепис населення у Криму засудили Україна, ЄС, США, Румунія і Велика Британія.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе