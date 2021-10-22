"Окупація Криму є незаконною": Польща засудила російський перепис населення на півострові

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі у Twitter.



"Польща стверджує, що окупація Криму є незаконною. Засудження заслуговує рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України", - заявило МЗС Польщі.



Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Окупанти також вирішили провести перепис у Криму.



Раніше російський перепис населення у Криму засудили Україна, ЄС, США, Румунія і Велика Британія.

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