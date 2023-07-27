Про це пише російський "Інтерфакс", посилаючись на пресслужбу прикордонного управління ФСБ у Криму.

"З 20:00 31 липня відповідно до рішення оперативного штабу республіки Крим під головуванням глави республіки Крим Аксьонова С.В. пропуск цивільних осіб на косу Арабатська стрілка заборонено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб, а також ті, хто виконує "оборонні завдання".

Окупанти заявляють, що такі міри необхідні для "локалізації загроз безпеці населення та військових об'єктів" і триватимуть до особливого розпорядження.

Довідково. Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря, в Криму і Херсонській області, що відділяє Сиваш від Азовського моря.