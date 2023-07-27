Окупаційна влада Криму закрила доступ на Арабатську косу, яка з'єднує півострів з Херсонщиною
Окупаційна влада Криму, на чолі з колаборантом Аксьоновим, з 31 липня закриє цивільним доступ на Арабатську косу, яка з'єднує півострів з Херсонщиною
Про це пише російський "Інтерфакс", посилаючись на пресслужбу прикордонного управління ФСБ у Криму.
"З 20:00 31 липня відповідно до рішення оперативного штабу республіки Крим під головуванням глави республіки Крим Аксьонова С.В. пропуск цивільних осіб на косу Арабатська стрілка заборонено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб, а також ті, хто виконує "оборонні завдання".
Окупанти заявляють, що такі міри необхідні для "локалізації загроз безпеці населення та військових об'єктів" і триватимуть до особливого розпорядження.
Довідково. Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря, в Криму і Херсонській області, що відділяє Сиваш від Азовського моря.
- У п'ятницю, 9 червня, українські захисники завдали вдалого удару по штабу російських військ на тимчасово окупованій Арабатській стрілці
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