Олександр Третяк і фракція "ЄС" вимагають звіту про 400 млн грн нецільових витрат з боку Рівненської ОВА, влада відповідає атакою на мера: заява партії

Про це пише сайт партії "ЄС".

"Особливо недоречно і небезпечно це виглядає напередодні Вільнюського саміту НАТО і в очікуванні початку переговорів про вступ до ЄС. В обох структурах недвозначно вимагають від України як кандидата відповідності демократичним стандартам цих поважних міжнародних структур. До речі, атака на Третяка відбулася під час його важливого міжнародного відрядження, аби, всупереч закону, розглянути справу без його участі.

Випадок Третяка непоодинокий. Сьогодні бачимо спрямовану атаку на місцеве самоврядування і дискредитацію мерів міст. Влада по замовній справі «зачистила» популярного в Чернігові міського голову Владислава Атрошенка, не зупиняються атаки на столичного міського голову Віталія Кличка. Тепер з місцевого самоврядування намагаються вибити міського голову Рівного Олександра Третяка.

В основі цього не 45 тисяч інкримінованої йому нібито незаконної премії голові виконкому, а 400 мільйонів гривень, які вилучили з місцевого самоврядування нібито на благородну мету зміцнення обороноздатності, а з легкої і нечистої руки голови Рівненської ОВА спустили на цілі, далекі від допомоги армії – прокурорам, поліції та іншим тиловим структурам.

Через те, що мер і фракція «ЄС» в міськраді Рівного вимагають звіту про використання цих коштів, влада організувала замовну справу з надуманої причини.

Звертаємося до Асоціації міст України із закликом негайно відреагувати на це свавілля і чергову атаку на мерів, а в Рівненській міській раді вимагаємо створити комісію із розслідування нецільового використання коштів з боку ОВА. Віримо, що апеляція скасує ганебне рішення суду першої інстанції", - йдеться в заяві.