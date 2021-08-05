Олімпіада: японці офіційно вибачились за те, що назвали українських плавчинь росіянками на церемонії нагородження

Про це розповідає АР.



"Це була суто виробнича помилка. Голос, який викликав (медалістів), повинен був сказати: "Збірна України", але замість цього сказав ОКР (Олімпійський комітет Росії). Звичайно, люди помітили це, і відповідальний за оголошення вибачився. Я також використав цю можливість, щоб висловити свої вибачення перед тими, хто входить в українську команду", - зауважив представник оргкомітету Маса Танка.



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Зауважимо, росіянки Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина отримали золото у дисципліні. Срібло відійшло дуету китаянок Хуан Сюечень та Сунь Веньян.



