Олімпіада: японці офіційно вибачились за те, що назвали українських плавчинь росіянками на церемонії нагородження
Представник оргкомітету Олімпійських Ігор у Токіо Маса Танка приніс вибачення за те, що наших бронзових призерок Марту Федіну та Анастасію Савчук назвали росіянками під час вручення медалей
Про це розповідає АР.
"Це була суто виробнича помилка. Голос, який викликав (медалістів), повинен був сказати: "Збірна України", але замість цього сказав ОКР (Олімпійський комітет Росії). Звичайно, люди помітили це, і відповідальний за оголошення вибачився. Я також використав цю можливість, щоб висловити свої вибачення перед тими, хто входить в українську команду", - зауважив представник оргкомітету Маса Танка.
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Зауважимо, росіянки Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина отримали золото у дисципліні. Срібло відійшло дуету китаянок Хуан Сюечень та Сунь Веньян.
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