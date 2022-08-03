Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням Міністерства, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) разом із Канадою розпочали новий проєкт на $40 млн для розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

"Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022–2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міністерстві, цей проєкт доповнить допомогу на суму $17 млн, яку надала Японія для забезпечення зберігання 1 млн тонн українського зерна.

МЗС Канади профінансує ФАО придбання засобів для тимчасового та постійного зберігання зерна у 15 областях України, зокрема поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища.

"У цьому сезоні з початком збору озимих культур у липні та ярих – трохи пізніше у році в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту", - пише Мінагрополітики.

Також повідомляється, що нещодавно розроблена стратегія щодо підтримки зберігання зерна спрямована на підтримку Мінагрополітики для забезпечення 25% зерносховищ (4,07 млн тонн зерна) від загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн у 2022–2023 роках.

"Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року... ФАО оперативно реагує на цю ситуацію, враховуючи довгострокову перспективу та прагнучи інвестувати в довготривалі рішення, які базуються на галузевому потенціалі, у координації з урядом на національному та місцевому рівнях", - зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Крім того, за інформацією Мінагрополітики, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до $2 млн для підтримки 6 стратегічних лабораторій для проведення тестувань із виявлення хвороб тварин.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли з України зерна та олії на понад 613 мільйонів доларів.

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