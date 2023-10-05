Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ООН підтвердила шість випадків позасудових страт росіянами українських військовополонених

ООН підтвердила шість випадків позасудових страт росіянами українських військовополонених

5 жовтня, 2023 четвер
03:44
Війна з Росією розстріляний військовий скріншот

Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало шість позасудових страт українських військовополонених, які здійснили російські окупанти

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на звіт організаці.

Документ охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

Серед зафіксованих у звіті є випадки вже відомі за відео в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року. На першому відео російські військові застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав: "Слава Україні".

На другому російський військовослужбовець обезголовив українського воїна. ООН заявляє, що "має розумні підстави" вважати, що обидва відеозаписи є автентичними.

Крім того, у звіті наводять випадки, коли у вересні 2022 року російський військовий застрелив українського військовополоненого, у якого була поранена нога після того, як він наступив на міну – окупанти змушували його виконувати небезпечну роботу поблизу передової позиції.

Іншого українського військовополоненого застрелили, коли він відмовився виконувати таку роботу. Обоє полонені були на території Донецької області в серпні 2022 року. Протягом трьох місяців росіяни змушували їх носити важкі боєприпаси на російські передові позиції та забирати їх. Військовополонені повідомили ООН, що щонайменше п'ятеро з них отримали поранення під час виконання цієї роботи.

Також після захоплення села Слобода Чернігівської області 9 березня 2022 року російські окупанти схопили двох українських військовослужбовців, які переховувалися в цивільній будівлі. 31 березня 2022 року їхні тіла знайшли з вогнепальними пораненнями.

Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних УВКПЛ у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження.

Також в організації говорять про те, що російська влада в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у РФ засудила 37 українських військовополонених за різними кримінальними обвинуваченнями, зокрема за тероризм.

Доповідь і висновки у звіті ґрунтуються на даних, зібраних під час польових місій, відвідувань місць тримання під вартою, а також дистанційного моніторингу окупованої території. Її висновки ґрунтуються на 1226 інтерв'ю з жертвами, свідками, тими, хто вижив, їхніми родичами, адвокатами, представниками уряду, громадянського суспільства та іншими співрозмовниками.

  • Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала держави-члени ООН вимагати від російської влади надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць утримання під вартою та інтернуванню.
  • Також в ООН спростували фейк РФ про удар України по Оленівці.
ООН
російська армія
воєнні злочини Росії
Читайте також:
окупанти
4 жовтня, 2023 середа
Показово ліквідують: командир ЗСУ розповів, як росіяни стримують своїх військових на Бахмутському напрямку
Петер Сійярто
3 жовтня, 2023 вiвторок
Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"
ЗСУ
4 жовтня, 2023 середа
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 жовтня
04:40
Ентоні Блінкен
США та союзники вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ, - Блінкен
04:12
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни забрали більшість кораблів з окупованого Криму в Новоросійськ, - ISW
03:16
В ОП підбили підсумки саміту в Джидді
Третя зустріч союзників щодо української Формули миру відбудеться у Туреччині
03:12
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Повітряна атака на Україну: РФ запустила кілька груп "шахедів", існує небезпека балістичного удару
02:48
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
Литва планує надати допомогу Україні наступного року на €340 млн
02:20
собаки прикордонників, Львівський кінологічний центр
Собаки та санітарні процедури: у Франції посилили боротьбу з клопами в громадському транспорті
01:52
НАЗК
НАЗК виявило у воєнкома з Полтавщини необгрунтовані активи на 1,8 млн гривень
01:24
Володимир Зеленський та Зузана Чапутова
Президент Словаччини після виборів оголосила про припинення військової допомоги Україні
00:56
Зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина передасть Україні систему IRIS-T і 12 зеніток Gepard, - депутат Бундестагу
00:51
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном"
00:00
Оновлено
Венеція, ДТП з автобусом
У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула 21 людина. Серед жертв 9 українців
2023, середа
4 жовтня
23:59
Оновлено
Жюль Кунде (попереду) проти Пепе , Порту - Барселона, Ліга чемпіонів
"Ньюкасл" принизив ПСЖ, "Барселона" здолала "Порту": результати усіх матчів 4 жовтня у ЛЧ
23:27
вибори
"Можуть підірвати національну єдність в Україні": у WSJ пояснили ризики проведення виборів під час війни
23:14
Джо Байден
Байден визнав, що хвилюється через події у Конгресі та анонсував велику промову щодо України
22:34
Оленівка
"Навіть одна ракета HIMARS спричинила б серйозніші руйнування": в ООН спростували фейк РФ про удар України по Оленівці
21:41
Володимир Зеленський
"Хороші речі для України": Зеленський провів нараду з Будановим
21:39
Данило Сікан (в центрі), Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" здійснив камбек та переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів
21:19
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони за день відбили 14 атак ворога на Донеччині, - Генштаб
20:58
Оновлено
Олександр Лисенко
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в корупції меру Сум Лисенку
20:57
хабар
У Фастові прокурора викрили на хабарі у $45 тис., йому оголосили підозру
20:37
Кубок світу з футболу
ЧС з футболу вперше в історії відбудеться одразу на трьох континентах
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Понад 10 різних бригад задіяно в районі Новопрокопівки. ЗСУ серйозно налаштовані на прорив фронту. Колонка Сергія Згурця
20:24
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
З квітня до безпечних регіонів України примусово евакуювали 856 дітей
19:58
ФІФА
ФІФА дозволила росіянам змагатись у чемпіонатах світу U-17
19:40
Вікторія Рощина
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 588 дня війни: окупанти готують втечу з Токмака, а ГУР провело спецоперацію у Криму
18:57
Богдана Матіяш та Костянтин Москалець
Війна та література: в Києві презентували книги воєнного часу та збирали гроші на ЗСУ
18:53
Аналітика
долар євро валюта обмін
Нова валютна політика Нацбанку: чого очікувати від курсу гривні
18:53
Дмитро Кулеба
Кулеба і очільник МЗС Швеції домовилися почати переговори щодо угоди про гарантії безпеки
18:34
Ексклюзив
гроші війна
У проєкті держбюджету ПДФО вже розподілили, хоча Рада ще не голосувала щодо цього податку, - нардеп Синютка
18:24
прапори України та США
США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN
18:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:09
OPINION
на фото Сергій Лямець
Якщо Верховний Суд дозволить банкрутство "Укрінкому", шанси на повернення державі 2 млрд грн будуть украй примарними
18:04
OTP Bank
Сіярто зажадав від України гарантій, що OTP Bank не повернуть до переліку спонсорів війни
17:39
священник УПЦ МП
Працювали на РФ, продавали зброю та дитяче порно: СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП)
17:35
Ексклюзив
ППО С-400 "Тріумф", росія
Розробка для третьої світової: головред Defense Express Катков про загрозу російської ракети з ядерним двигуном
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових авто
17:23
Ліонель Мессі (в центрі)
Мессі обрав клуб для завершення кар'єри
17:22
Огляд
бронетранспортер М113
Американський бронетранспортер М113: технічні характеристики та переваги над радянськими зразками
17:19
Україна-Польща
Польща наступного року планує скасувати соціальну допомогу для українських біженців, - речник уряду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV