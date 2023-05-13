Опонент, партнер і конкурент: у ЄС погодили оновлену стратегію щодо Китаю
Міністри закордонних справ держав-членів ЄС на неформальній зустрічі у п’ятницю погодились із оновленням стратегії щодо Китаю, яка визнає його як конкурента й суперника, але водночас закликає до діалогу з питань, що становлять взаємний інтерес
Про це на пресконференції за підсумками засідання заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
"У нас було тривале обговорення, яке відобразило наш консенсус щодо Китаю, і радий оголосити, що колеги привітали документ, який ми представили", – заявив Боррель журналістам.
За словами європейського посадовця, документ "відображає реальність" у відносинах Пекіна і Брюсселя.
"Китай – опонент, партнер і конкурент. І є ключове слово – "залученість". Ми мусимо залучатись із Китаєм на багатьох фронтах, з багатьох питань. І водночас ми маємо конкурувати з Китаєм і зменшувати свою залежність, коли вони стають завеликими й несуть ризики", – пояснив він.
Топ-дипломат ЄС зазначив, що текст документа ще буде опрацьовуватись, та він загалом стосується економічної, політичної та безпекової взаємодії об’єднання з КНР.
У проєкті документа зовнішньополітичне відомство ЄС закликає 27 країн-членів скористатися "вікном можливостей" для зменшення ризику все більшого впливу Китаю на економічні та безпекові питання.
Також у документі стверджується, що комунікація між Брюсселем і Пекіном дозволить зменшити ризики й надмірну залежність від КНР, забезпечивши "передбачуваність і прозорість наших економічних і торговельних відносин".
В останні тижні європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні. Водночас, як відомо, Брюссель готується запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ ухилятись від обмежень.
- Нагадаємо, очільники МЗС Німеччини та Франції вимагають від Китаю визначитись щодо війни в Україні та вплинути на РФ.
- Жозеп Боррель раніше заявив, що Пекін залишається важливим партнером Брюсселя, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні через "проросійську нейтральність". Також він вважає, що Китай скористається геополітичними перевагами поразки Росії у війні проти України.
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