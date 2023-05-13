Опонент, партнер і конкурент: у ЄС погодили оновлену стратегію щодо Китаю

Про це на пресконференції за підсумками засідання заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

"У нас було тривале обговорення, яке відобразило наш консенсус щодо Китаю, і радий оголосити, що колеги привітали документ, який ми представили", – заявив Боррель журналістам.

За словами європейського посадовця, документ "відображає реальність" у відносинах Пекіна і Брюсселя.

"Китай – опонент, партнер і конкурент. І є ключове слово – "залученість". Ми мусимо залучатись із Китаєм на багатьох фронтах, з багатьох питань. І водночас ми маємо конкурувати з Китаєм і зменшувати свою залежність, коли вони стають завеликими й несуть ризики", – пояснив він.

Топ-дипломат ЄС зазначив, що текст документа ще буде опрацьовуватись, та він загалом стосується економічної, політичної та безпекової взаємодії об’єднання з КНР.

У проєкті документа зовнішньополітичне відомство ЄС закликає 27 країн-членів скористатися "вікном можливостей" для зменшення ризику все більшого впливу Китаю на економічні та безпекові питання.

Також у документі стверджується, що комунікація між Брюсселем і Пекіном дозволить зменшити ризики й надмірну залежність від КНР, забезпечивши "передбачуваність і прозорість наших економічних і торговельних відносин".

В останні тижні європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні. Водночас, як відомо, Брюссель готується запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ ухилятись від обмежень.