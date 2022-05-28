Опозиція має бути готова до управління: відсутність спільного управління країною створює ризики у післявоєнний період, - Портников
Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий Еспресо вважає, що в Україні має бути уряд національної єдності, в якому Зеленський й Порошенко будуть працювати разом. Тому що влада та опозиція під час війни - це одне ціле
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Якщо пам'ятаєте, Черчилль був прем’єр-міністром, а його наступник, який потім виграв вибори - лідер опозиції Клемент Еттлі заступником прем'єр-міністра. Я вважаю, що тут теж мало б бути так. Тобто Зеленський - президент, а лідер опозиції Порошенко - головою уряду чи секретарем РНБО. Це норма. Тому що, якщо закінчиться війна, лідер опозиції може виграти президентські вибори. Він вже має мати досвід керівництва країни в кризовій ситуації, він не має сидіти в опозиції", - наголосив Портников.
Журналіст підкреслив, що влада, яка очолювала країну під час війни неодмінно програвала вибори.
"Має бути реальний уряд національної єдності, в якому Зеленський й Порошенко будуть працювати разом на високих посадах. Як це було у Великій Британії, в Ізраїлі під час війни. Інакше не буває. Після того, як нинішня влада програє вибори, а це неодмінно відбувається після війни з будь-якою владою, яка очолювала країну під час війни. Опозиція має бути готова до управління. Вона має бути вже в системі управління. Відсутність спільного управління країною, створює ризики на післявоєнний період", - підсумував Портников.
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