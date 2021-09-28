ОПУ очікує закріплення тези про європейську перспективу у спільній декларації саміту "Україна-ЄС"

Про це заявив заступник голови ОПУ Ігор Жовква, передає Інтерфакс-Україна.

"Серед тих ключових положень, закріплення яких ми очікуємо у спільній заяві, а ми, безумовно, матимемо відповідні положення, які визнаватимуть європейські устремління та європейський вибір України. Намагатимемося, щоб ті положення, які стримують європейську інтеграцію України, не знайшли відображення у спільній заяві", - сказав він.

За його словами, у документі "буде чітко закріплено здатність України до подальшої інтеграції з внутрішнім ринком ЄС, зафіксовано оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію".

Жовква додав, що важливим стане блок політичних питань, в якому передбачено відображення підтримки ЄС суверенітету й територіальної цілісності України, призову зупинити російську агресію, безумовного виконання Мінських домовленостей і продовження політики затвердження санкцій щодо Росії".