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Особистий простір у парі: чому важливо "не душити" партнера коханням для балансу у відносинах

7 грудня, 2023 четвер
17:30
Суспільство Особистий простір у парі

Особистий простір є важливою складовою гармонійних стосунків, однак не всі знають, як можна правильно зрівноважувати власні бажання та "не душити" партнера коханням

Право на власний особистий простір та час для себе стає не лише розповсюдженим, але й важливим для багатьох людей. Але коли мова йде про стосунки, ситуація може бути дещо складнішою.

Здебільшого люди вважають, що з вибором життя разом припиняються всі права на власний простір та особистий час. Чи можна зберегти це право в парі, навіть якщо ваш партнер не розуміє потреби в самоті? Існують способи пояснити коханій людині важливість особистого простору, навіть якщо він консервативний та не розуміє цієї потреби. Дізнайтеся, як забезпечити свої права, не втрачаючи гармонії у відносинах.

Що означає особистий простір?

Кожна людина має свої власні речі, коло інтересів, а також особистий простір. Енциклопедія практичної психології "Психологіс" дає таке визначення: "Особистий простір – це простір, який людина розглядає як свою власність, а проникнення туди - як загрозу собі і замах на те, що йому належить".

Тобто, особистий простір або особисті кордони - це концепція, яка визначає простір, який людина вважає своїм або місце, де вона відчуває себе комфортною і в безпеці. Насамперед він включає в себе фізичний простір навколо людини, але також і внутрішні межі, які людина встановлює для захисту своєї приватності, емоцій та кордонів у взаємодії з іншими.

Особистий простір дуже індивідуальна справа. Для деяких він може означати необхідність фізичного відсторонення від інших осіб, а для інших - це потреба в просторі для самостійного осмислення та роздумів. Важливим є вміння визнавати і поважати особисті кордони інших людей, оскільки це сприяє створенню здорових взаємин, підтримує комфорт та повагу у спілкуванні.

Фото: Freepik

Які бувають форми порушення особистого простору?

Порушення особистого простору може набувати різних масштабів та виникати у різних ситуаціях. Доцільно виділити такі найпоширеніші форми:

  • Фізичне наближення. Коли когось нав'язливо чіпають, торкаються або втручаються у фізичний простір, який людина вважає своїм. Частою проблемою сьогодні вважають порушення особистих кордонів у громадських місцях та транспорті.
  • Запитання або коментарі про особисте життя, які людина вважає неприпустимими для обговорення з іншими.
  • Порушення конфіденційності. Розголошення особистої інформації без дозволу особи, яка її надала.
  • Нав'язливе спостереження або переслідування. Ситуація, коли за людиною постійно стежать. Це стосується навіть тих випадків, коли це відбувається здалеку.

Порушення особистого простору може бути навмисним або ненавмисним. Однак, воно завжди спричиняє відчуття дискомфорту та є причиною стресу.

Поради, які допоможуть не порушувати особистий простір у відносинах

У відносинах дуже важлива близькість, відчуття безпеки та комфорту. Тому, дуже важливо вчасно побачити та зрозуміти межі особистого простору свого партнера. Це допоможе гармонійно вибудувати відносини, де обидва партнери почуватимуться щасливими. Психологиня та ведуча Наталія Єжова в матеріалі сайту "Новий канал" виділяє декілька основних порад, які допоможуть це зробити.

Зрозумійте свої межі та свого партнера

Розуміння особистих кордонів – це ключ до здорових відносин. Усвідомлення того, скільки часу ви хочете проводити окремо від партнера, є важливим елементом вашого комфорту. Або, якщо ви бачите, що ваша кохана людина хоче побути на самоті, надайте йому таку можливість. Краще заздалегідь все обговорити та пояснити причину. Тому що, зі сторони може здатися, що ви втратили цікавість до другої половинки або навіть зраджуєте. Тому, дуже важливо чесно та відверто проговорити, що у вас має бути час для себе і це є вашою потребою.

Наприклад, можливість виїхати на декілька днів до родичів або просто знайти час для медитації – це нормально і повинно бути прийнятим у ваших відносинах.

Час для двох

Ви і ваш партнер має усвідомити реальну кількість часу, що ви проводите разом. Для цього спробуйте завести список. Внесіть у нього все, що ви робите разом із партнером, від покупок та прогулянок до подорожей. Це допоможе з'ясувати, наскільки ваші очікування співпадають з очікуваннями коханої людини, щодо бажаної кількості часу, який ви проводите разом. 

Власні хобі та коло друзів

Також важливо скласти список того, чим ви займаєтеся окремо, щоб з'ясувати, де саме ви відновлюєте свої сили та в які періоди потребуєте усамітнення. Важливо відчувати себе комфортно, коли ви набираєтесь енергії, адже ви не мусите відчувати провину за час, проведений окремо від другої половинки. Це допоможе з новими силами повернутися до партнера та вдосталь скучити за ним.

Цей час для себе може включати ваші особисті хобі: танці, малювання, спорт та інше. Або звичайні речі, які приносять задоволення: шопінг, зустріч з друзями, прогулянка з мамою чи просто приготування їжі. Люди – не симбіотичні організми, тому ви не маєте 24/7 знаходитися разом.

Фото: Freepik

Не бійтеся бути різними

Стосунки будуються на індивідуальності кожної особи. Партнери не обов'язково повинні бути схожими у всьому – важливо залишатися унікальними. Ви маєте бути цікавими один одному, тому важливо набиратися власних емоцій та привносити позивні аспекти в стосунки. Якщо ви багато часу проводите разом, однак у вас з коханою людиною різні кола спілкування – це не проблема. Давайте один одному час на спілкування з різними людьми.

Не забувайте, комунікація стосовно особистого простору відіграє важливу роль. Тотальне неврахування бажань партнера – це завжди порушення особистого простору, що буде призводити до сварок та скандалів.

Тому, якщо один партнер хоче проводити з іншим багато часу, а комусь потрібно більше часу на самоті, шукайте компроміс. Багато говоріть, опишіть свої почуття більш детально, кохана людина завжди зможе зрозуміти.

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