"Особливо важливо під час війни": у МОЗ оприлюднили інструкцію щодо підготовки до донорства крові
Стати донором крові в Україні може будь-яка здорова людина, яка досягла 18 років і має вагу понад 50 кг. Процедура триває близько години та є безболісною
Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Сталі запаси крові – це збережені життя наших людей. Завжди, але особливо зараз – під час війни. Ми вже неодноразово писали, що донорство крові цілком безпечне та навіть корисне для здоров'я. Вся процедура займе усього годину часу, але дуже ймовірно врятує чиєсь життя", - зазначили в МОЗ.
Там нагадали, що за 72 години до здачі крові не можна приймати деякі ліки, за 48 годин - вживати алкоголь, а за 24 години – їсти гостру, копчену їжу, а також молочні продукти та яйця. Безпосередньо перед процедурою треба випити солодкий чай.
До центру переливання крові треба звернутись із документом, що підтверджує особу.
Фото: пресслужба МОЗ
- Раніше в МОЗ спростували міфи про донорство.
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