Відповідну інструкцію опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Сталі запаси крові – це збережені життя наших людей. Завжди, але особливо зараз – під час війни. Ми вже неодноразово писали, що донорство крові цілком безпечне та навіть корисне для здоров'я. Вся процедура займе усього годину часу, але дуже ймовірно врятує чиєсь життя", - зазначили в МОЗ.

Там нагадали, що за 72 години до здачі крові не можна приймати деякі ліки, за 48 годин - вживати алкоголь, а за 24 години – їсти гостру, копчену їжу, а також молочні продукти та яйця. Безпосередньо перед процедурою треба випити солодкий чай.

До центру переливання крові треба звернутись із документом, що підтверджує особу.

Фото: пресслужба МОЗ

Раніше в МОЗ спростували міфи про донорство.

Читайте також: Україні бракує донорів, варто попросити ЄС про долучення до загального банку крові, - ексзаступник очільника МОЗ