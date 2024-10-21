Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна освіта Вчителі в університеті, школярі – у таборі підприємництва: триває тайванський проєкт комп’ютеризації та інноваційної освіти
Пресреліз

Вчителі в університеті, школярі – у таборі підприємництва: триває тайванський проєкт комп’ютеризації та інноваційної освіти

21 жовтня, 2024 понедiлок
14:18
освіта Координаторка проєкту Leave no one behind partnership Уляна Пак та засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький

48 вчителів інформатики вдруге зібралися в Українському католицькому університеті на тижневу навчальну сесію. Підвищити кваліфікацію до Львова приїхали освітяни із Івано-Франківської та Полтавської областей

Зміст

"ІТ – це складна для навчання спеціальність, але вона винагороджує. Освоєння технологій  сприяє розвитку нашої країни. Для вчителів сьогоднішні навчальні сесії - це відповідальність і водночас велика перспектива", - наголосив перший проректор УКУ Ярослав Притула. 

Водночас учні шести львівських шкіл, під наставництвом тренерів з УКУ цього тижня навчатимуться у таборі підприємництва та інновацій. Перший у Львові табір стартував у Ліцеї "Гроно" Львівської міської ради.

Підвищення кваліфікації вчителів інформатики та навчання школярів підприємництву – це дві компоненти одного проєкту "Не залишити нікого осторонь партнерства". Його реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького. 

За словами координаторки проєкту Leave no one behind partnership Уляни Пак, лише за кілька місяців освітніми заходами вдалося охопити  десятки шкіл в Івано-Франківській та Львівській областях.  Заклади освіти, які беруть участь у проєкті, отримують нове обладнання для кабінетів інформатики. 

"У школах різний рівень технічного забезпечення. Від Тайваню ми отримали унікальну можливість встановити у кабінетах інформатики сучасні комп’ютери, проєктори з екранами, подарувати школам набори робототехніки. Охоплюємо заклади не лише у містах, а й у віддалених громадах. Першочергово даруємо нові знання, а вже після навчання - нову техніку. Щоб уроки інформатики були якісними, вчителям слід  пояснити нові напрями, такі як робототехніка, phyton, STEM. Водночас у таборах інноваційної освіти демонструємо підліткам методи дизайн мислення, вчимо як планувати власну справу. Після такого курсу молода людина краще зорієнтується, з чим пов’язувати власне майбутнє. Хочу подякувати педагогам,  які подалися на участь в українсько-тайванському благодійному проєкті. Приємно, що освітяни діють інноваційно, відкриті до партнерства та творять комфортний освітній простір у школах", - наголосила Уляна Пак.

"Нам дуже важливо, щоб українські діти залишалися в Україні. Щоб їм тут було цікаво навчатися, робити бізнес, використовувати технології й бути сучасними людьми в сучасному світі, - наголосив засновник громадської організації "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький. - У Львові багато внутрішньо переміщених осіб, нам важливо, щоб ці діти легко інтегрувалися і якісно навчалися. До проєкту залучено понад 50 львівських шкіл. Ця освітня ініціатива допоможе підготувати нове покоління до викликів глобальної економіки. Участь у таборах та тренінгах надихне молодь на створення конкурентних  стартапів. Водночас за іншим освітнім напрямом вчителі підвищать компетенції у викладанні цифрових дисциплін. Уроки інформатики у школах стануть захопливими та корисними для учнів. Проєкт “Leave no one behind partnership” є частиною глобальних зусиль Тайваню із захисту демократії у світі. Держава, яка  є одним із лідерів ІТ у світі, ділиться ресурсами задля розвитку України. Щоб ми  відбудували й розвинули нашу державу та вберегли її талановитих, працьовитих громадян".

Теги:
Львів
Полтавщина
Івано-Франківщина
освіта
Читайте також:
Генрі Марш
Автор Антін Борковський
20 жовтня, 2024 неділя
Я був би вкрай здивований, якби ЄС та Велика Британія змогли ефективно відповісти Путіну, - Генрі Марш
ЗСУ
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
Російська крилата ракета Х-69
Автор Анатолій Буряк
20 жовтня, 2024 неділя
Росіяни вперше вдарили по Україні ракетою Х-69 з металевими кульками, - ЗМІ
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
21 жовтня
15:40
Марк Рютте
Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР до війни проти України
15:36
ЗСУ, мобілізація
Бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання й просить уряд продовжити чинні відстрочки
15:20
Ексклюзив
армія КНДР
Я не сумніваюся, що військові КНДР є на території України, - політтехнолог Загородній
15:11
Оновлено
Удар по Запоріжжю
Армія РФ вранці вдарила по дитсадку в Запоріжжі: двоє людей загинули, 15 постраждали
15:08
Пункт незламності
На Харківщині працюють 100 Пунктів незламності, інші відкриватимуть у разі надзвичайної ситуації, - Синєгубов
15:05
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:57
Оновлено
Ллойд Остін у Києві
Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на $400 млн для України від США
14:52
Оновлено
Андрій Сибіга з Хаканом Фіданом
"План перемоги і розширення співпраці": очільник МЗС Сибіга прибув із візитом до Туреччини
14:46
Німеччина солдат армія
Німеччина відкрила військово-морський штаб на Балтійському морі, здатний керувати операціями НАТО
14:40
Енергодар, Запорізька АЕС
Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через обстріли РФ
14:30
електроенергія
Споживання зростає через похолодання й масове використання обігрівачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
14:27
РФ скинула вибухівку на авто в Херсонській області, постраждали двоє чоловіків
14:18
Грузія ЄС
Європейські країни заявили, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо уряд не змінить свій курс
14:14
Оновлено
Вибори в Молдові, Мая Санду і Олександр Стояногло
Вибори президента та референдум у Молдові: щодо вступу до ЄС паритет, Санду - лідер, але буде другий тур
14:06
OPINION
Україну цікавить лише перемога Санду
13:51
МАГАТЕ
МАГАТЕ виділяло кошти на ядерні дослідження РФ в окупованому Криму, - розслідування Радіо Свобода
13:42
У трьох областях затримали сімох підпалювачів військових автівок і обʼєктів Укрзалізниці
13:39
Коштує від $40 до $50 млн: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
13:34
Мирослав Чех
"З Бандерою в ЄС не підуть". Чому уряд Туска використав формулу Ярослава Качинського?
13:29
Оновлено
У Солом'янському районі Києва "газель" вʼїхала в маршрутку: є загибла, 6 постраждалих
13:12
Олександр Перцовський
Головою правління Укрзалізниці став Олександр Перцовський
13:12
Пресреліз
Восьмий Український Жіночий Конгрес: афіша
Восьмий Український Жіночий Конгрес: оприлюднено теми дискусій
12:57
Дмитро Пєсков
"Суперечлива інформація": у Кремлі прокоментували участь військових із КНДР у війні проти України
12:55
Анонс
Хор Верьовки на сцені
Хор Григорія Верьовки, Yarmak та Jerry Heil: концерт у Києві
12:40
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
Женя Галич зізнався, що йому не подобається в українських артистах
12:39
Південна Корея
Південна Корея викликала російського посла через залучення військових з КНДР у війну проти України
12:36
Іран
Іран поскаржився в ООН, що Ізраїль хоче атакувати його ядерні об'єкти
12:27
Огляд
Френсіс Нганну та Ренан Феррейра (праворуч)
Нганну з нокаутом повернувся в MMA, Роналду розбагатів на $285 млн, а у Формулі-1 відродилася інтрига. Головні новини світового спорту за тиждень
12:14
Прем’єр Нідерландів Дік Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пробіг півмарафон під псевдонімом
12:09
Багі "Варан"
Україна допустила до використання в ЗСУ багі "Варан"
12:00
OPINION
Ідея уряду національної єдності Зеленському "не заходить"
11:52
"Дедпул і Росомаха"
Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США
11:47
Ексклюзив
Іран
Це серйозна заява: журналістка Глаз про погрози Ірану пошкодити ядерний реактор в Ізраїлі
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Війська КНДР у війні в Україні стануть великим ризиком ескалації, а до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
11:19
Вибух
РФ завдала масованого удару по житловій та критичній інфраструктурі Сум
11:08
Зібрані на GOGOLFEST гроші передадуть на підтримку військових на Запорізькому напрямку
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:53
Ексклюзив
Молдова ЕС
Сайт виборчої комісії заблокований, але вже відомі дані референдуму щодо вступу Молдови до ЄС, - ексміністр оборони Шалару
10:42
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
РФ може відправити на штурми військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, - ГУР
10:41
Володар перснів
Творці "Володаря перснів" анонсували ще один фільм франшизи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV