Вчителі в університеті, школярі – у таборі підприємництва: триває тайванський проєкт комп’ютеризації та інноваційної освіти

"ІТ – це складна для навчання спеціальність, але вона винагороджує. Освоєння технологій сприяє розвитку нашої країни. Для вчителів сьогоднішні навчальні сесії - це відповідальність і водночас велика перспектива", - наголосив перший проректор УКУ Ярослав Притула.

Водночас учні шести львівських шкіл, під наставництвом тренерів з УКУ цього тижня навчатимуться у таборі підприємництва та інновацій. Перший у Львові табір стартував у Ліцеї "Гроно" Львівської міської ради.

Підвищення кваліфікації вчителів інформатики та навчання школярів підприємництву – це дві компоненти одного проєкту "Не залишити нікого осторонь партнерства". Його реалізує громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню та за сприяння Миколи Княжицького.

За словами координаторки проєкту Leave no one behind partnership Уляни Пак, лише за кілька місяців освітніми заходами вдалося охопити десятки шкіл в Івано-Франківській та Львівській областях. Заклади освіти, які беруть участь у проєкті, отримують нове обладнання для кабінетів інформатики.

"У школах різний рівень технічного забезпечення. Від Тайваню ми отримали унікальну можливість встановити у кабінетах інформатики сучасні комп’ютери, проєктори з екранами, подарувати школам набори робототехніки. Охоплюємо заклади не лише у містах, а й у віддалених громадах. Першочергово даруємо нові знання, а вже після навчання - нову техніку. Щоб уроки інформатики були якісними, вчителям слід пояснити нові напрями, такі як робототехніка, phyton, STEM. Водночас у таборах інноваційної освіти демонструємо підліткам методи дизайн мислення, вчимо як планувати власну справу. Після такого курсу молода людина краще зорієнтується, з чим пов’язувати власне майбутнє. Хочу подякувати педагогам, які подалися на участь в українсько-тайванському благодійному проєкті. Приємно, що освітяни діють інноваційно, відкриті до партнерства та творять комфортний освітній простір у школах", - наголосила Уляна Пак.

"Нам дуже важливо, щоб українські діти залишалися в Україні. Щоб їм тут було цікаво навчатися, робити бізнес, використовувати технології й бути сучасними людьми в сучасному світі, - наголосив засновник громадської організації "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький. - У Львові багато внутрішньо переміщених осіб, нам важливо, щоб ці діти легко інтегрувалися і якісно навчалися. До проєкту залучено понад 50 львівських шкіл. Ця освітня ініціатива допоможе підготувати нове покоління до викликів глобальної економіки. Участь у таборах та тренінгах надихне молодь на створення конкурентних стартапів. Водночас за іншим освітнім напрямом вчителі підвищать компетенції у викладанні цифрових дисциплін. Уроки інформатики у школах стануть захопливими та корисними для учнів. Проєкт “Leave no one behind partnership” є частиною глобальних зусиль Тайваню із захисту демократії у світі. Держава, яка є одним із лідерів ІТ у світі, ділиться ресурсами задля розвитку України. Щоб ми відбудували й розвинули нашу державу та вберегли її талановитих, працьовитих громадян".