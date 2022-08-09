Про це інформує СБУ.

Зазначається, що 58-річний мешканець села Перемога Броварського району ініціативно пішов на співпрацю з представниками збройних сил РФ від початку тимчасової окупації частини Київської області.

Зрадник надавав росіянам інформацію про розташування блок-постів територіальної оборони та "зливав" їм дані про місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями. Крім того, чоловік "здавав" співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців, представників ТРО та членів їхніх родин.

За даними СБУ, зловмисник також допомагав окупантам вчиняти акти мародерства, вказуючи їм на покинуті оселі, та сам активно брав участь у процесі.

Стало відомо, що за співпрацю окупанти обіцяли чоловікові "гарантії особистої безпеки".

Зловмисника визнали винним у державній зраді.

Його засудили до 15 років позбавлення волі.