Про це пише Financical Times.

Зазначається, що в обмін на гарантії безпеки, Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.

"Ми розуміємо, що найкраща гарантія для України – бути в НАТО. На нашому шляху до НАТО ми хотіли б мати гарантії безпеки й мати їх назавжди, щоб вони зробили наші стосунки із західними країнами ще потужнішими", – сказав Зеленський журналістам.

Повідомляється, що країни, які не входять до G7, також заохочуються до узгодження власних зобов’язань щодо безпеки України.

"Сьогоднішня декларація та гарантії безпеки відкриють можливість для твердих двосторонніх зобов’язань", – додав президент України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Зеленського на саміті.

"Сьогодні ми зустрічаємося як рівні. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники", - сказав Столтенберг.

Генсек закликав до "надійних домовленостей щодо безпеки України, щоб історія не повторилася".

"Я вітаю те, що багато союзників сьогодні візьмуть на себе зобов’язання надавати довгострокову безпекову допомогу Україні", – сказав він.

Західні дипломати кажуть, що зобов’язання щодо безпеки допоможуть Україні звільнити територію, окуповану Росією і модернізувати армію країни. Завдяки ним Київ також зможе бути впевненим, що підтримка триватиме незалежно від політичних змін у західних столицях.

Аманда Слоут, старший директор зі справ Європи в Раді національної безпеки США заявила, що гарантії "допоможуть Україні створити військо, яке зможе захистити себе і стримати наступ у майбутньому".

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувається саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймає Литва. Заходи відбуваються у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечують тисячі військовослужбовців, небо захищають комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах беруть участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

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