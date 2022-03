Пакет "Вільна Україна": Світовий банк мобілізував більше $700 млн для України

Про це Світовий банк повідомляє на своєму офіційному сайті, передає "Еспресо.TV".

Загалом, Україна отримає консолідований пакет допомоги на загальну суму $723 млн.

489 мільйонів доларів надійдуть з пакету під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" (англ. Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine – FREE Ukraine, що в перекладі означає Вільна Україна).

Швидка підтримка допоможе уряду фінансувати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітні плати працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

"Група Світового банку вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства та надзвичайного безладу, спричиненого російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший із багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати далекосяжні людські та економічні наслідки цієї кризи", – сказав президент Світового банку Девід Малпасс.

Цей пакет складається з додаткової позики на 350 мільйонів доларів і гарантій у розмірі 139 мільйонів доларів.

Початкова підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів на 80 мільйонів євро (еквівалент 89 мільйонів доларів) і Швеції на 50 мільйонів доларів. Світовий банк також створив багатодонорський трастовий фонд (MDTF) для сприяння передачі грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Великобританії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії в сумі 134 мільйони доларів США.

Крім того, Японія прив’язує до пакету підтримки 100 мільйонів доларів паралельного фінансування.



Нагадаємо, 3 березня Світовий банк заявив, що негайно припиняє всі програми в РФ та Білорусі.

1 березня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк оприлюднили спільну заяву щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, та оголосили про фінансову та інші види підтримки Україні.

