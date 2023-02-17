Parimatch Ukraine – одна з найпривабливіших компаній-роботодавців для молоді в Україні
Parimatch Ukraine увійшла в рейтинг ТОП-25 компаній, які в складні часи допомагають молодим талантам вдало стартувати кар‘єру, підтримують економіку України та донатять на ЗСУ
“Середній вік нашої команди - 30 років, і щороку він молодшає. Ми відкриті до талановитих, нестандартних та креативних ідей, що приносять в компанію нові співробітники. А ще ми самі створюємо такі робочі місця, які будуть цікаві молоді. Наприклад, наразі у нас відкрита посада креатора відео для TikTok. Погодьтесь, що займатися улюбленою справою, яку побачать тисячі підписників бренду, ну дуже заманлива пропозиція“, – коментує отримання нагороди Каріне Папікян, HRD Parimatch Ukraine.
Цього воєнного року окрім основного критерію – бути відкритим до роботи зі студентами та випускниками – команда STUD-POINT звертала увагу на ряд факторів з підтримки країни: чи вчасно компанія сплачує податки в державний бюджет, активно наймає українців та сприяє їх розвитку, донатить на ЗСУ, має українських засновників та популяризує Україну у світі. Судді рейтингу відзначили проукраїнську позицію компанії, підтримку економічного фронту та системне технологічне підсилення ЗСУ, і включили Parimatch Ukraine у рейтинг найпривабливіших компаній-роботодавців для молоді в Україні.
Разом з Parimatch Ukraine у список увійшли компанії, які організовують для молоді освітні заходи, беруть участь у кар’єрних подіях, запрошують на стажування та роботу, зокрема: Київстар, ОККО, Coca-Cola HBC, Puma, Deloitte та інші.З повним переліком переможців можна ознайомитися на сайті компанії-організатора https://stud-point.com/calendar/top-25-employers/
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе