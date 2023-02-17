“Середній вік нашої команди - 30 років, і щороку він молодшає. Ми відкриті до талановитих, нестандартних та креативних ідей, що приносять в компанію нові співробітники. А ще ми самі створюємо такі робочі місця, які будуть цікаві молоді. Наприклад, наразі у нас відкрита посада креатора відео для TikTok. Погодьтесь, що займатися улюбленою справою, яку побачать тисячі підписників бренду, ну дуже заманлива пропозиція“, – коментує отримання нагороди Каріне Папікян, HRD Parimatch Ukraine.

Цього воєнного року окрім основного критерію – бути відкритим до роботи зі студентами та випускниками – команда STUD-POINT звертала увагу на ряд факторів з підтримки країни: чи вчасно компанія сплачує податки в державний бюджет, активно наймає українців та сприяє їх розвитку, донатить на ЗСУ, має українських засновників та популяризує Україну у світі. Судді рейтингу відзначили проукраїнську позицію компанії, підтримку економічного фронту та системне технологічне підсилення ЗСУ, і включили Parimatch Ukraine у рейтинг найпривабливіших компаній-роботодавців для молоді в Україні.

Разом з Parimatch Ukraine у список увійшли компанії, які організовують для молоді освітні заходи, беруть участь у кар’єрних подіях, запрошують на стажування та роботу, зокрема: Київстар, ОККО, Coca-Cola HBC, Puma, Deloitte та інші.