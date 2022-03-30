Парламент Канади проголосував за безвізовий режим з Україною та закликав уряд негайно ухвалити рішення

Про це йдеться у звіті Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше виступили за безвізовий режим з Україною.



Депутати засудили війну РФ, ініційовану президентом Росії Володимиром Путіним, проти України, а також закликали канадський уряд підтримати українців, які постраждали від російськоого вторгнення. Парламентарі просять гарантувати терміновий розгляд імміграційних заявок від мешканців України без шкоди для потреб інших областей.



"Ми закликаємо запровадити безвізовий режим поїздок з України до Канади, зокрема шляхом швидкої видачі електронного дозволу на поїздку, і збільшити кадрові ресурси, щоб ця гуманітарна криза не вплинула на наявне відставання для всіх потоків імміграції", - наголосили учасники парламенту.



Зауважимо, рішення про візовий режим є компетенцією уряду, але законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

Нагадаємо, Канада продовжить надавати Україні військове оснащення.

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