Парламенти Румунії та Молдови на першому в історії спільному засіданні ухвалять декларацію

Про це повідомило румунське видання Mediafax.

Засідання відбудеться у столиці Молдови Кишиневі. Румунський парламент представлятимуть глави обох палат - Марчел Чолаку та Флорін Кицу, а також голови парламентських груп, комісій Сенату та Палати депутатів.

Наприкінці засідання буде ухвалено спільну декларацію законодавчих органів двох країн.

Про плани провести спільне засідання парламентів Молдови та Румунії 6 червня повідомив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу.

"Ми організуємо перше спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Радий повідомити, що воно відбудеться у Кишиневі. Це чіткий сигнал підтримки нинішньої влади... Румунія завжди була на боці Молдови. Я впевнений, що разом ми зможемо створювати історію наших країн", - наголосив речник молдовського парламенту.

15 квітня парламент Румунії ухвалив рішення про підтримку вступу Молдови у ЄС. Крім того, депутати домовилися створити консультативний орган під егідою парламенту Румунії, який допомагатиме Молдові наближати національне законодавство до європейських стандартів.

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