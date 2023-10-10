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Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн Альянсу збільшити та прискорити надання підтримки Україні

10 жовтня, 2023 вiвторок
06:35
Світ Парламентська асамблея НАТО

Збільшення допомоги Україні має включати прискорене постачання достатньої кількості зброї, включаючи ракети великої дальності та багатоцільові винищувачі

Про це йдеться на сайті Парламентської асамблеї НАТО.

Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 9 жовтня, ухвалила резолюцію "Виконання рішень Вільнюського саміту: прискорення адаптації НАТО та підтримка України" на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені. У ній вона закликала уряди країн Альянсу "стояти поруч з Україною, доки не буде досягнуто перемоги".

Близько 240 парламентарів із 31 країни-члена НАТО та країн-партнерів прийняли політичні рекомендації для урядів Альянсу, закликаючи їх збільшити військову, розвідувальну, фінансову, навчальну та гуманітарну підтримку Україні. Вона має включати прискорені поставки достатньої кількості передової зброї, включаючи ракети великої дальності та багатоцільові винищувачі, заявили в Асамблеї.

"Ми повинні знову і знову підтверджувати нашу тверду підтримку України, її демократії, незалежності та суверенітету; її право на самооборону та самовизначення", – заявив польський законодавець Міхал Щерба, обраний президентом ПА НАТО на щорічній сесії Асамблеї в Копенгагені.

Парламентська асамблея НАТО заявила, що російський режим і його поплічники повинні бути притягнуті до відповідальності за всі злочини, скоєні під час війни проти України, включаючи злочини проти людства та зареєстровані акти геноциду, а також за жахливу та невиправдану шкоду, якої він завдав.

Окрім того, в резолюції зазначили, що союзникам слід "розширити та підтримувати санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її здатності продовжувати війну", а також працювати з Україною над реконструкцією та реформами. 

Ще один важливий меседж документа – лідери Альянсу також "мають прийняти сміливі стратегічні рішення" щодо членства України в НАТО.

"Членство України в НАТО є найкращим способом стримування майбутньої російської агресії, – йдеться в резолюції. – Євроатлантична інтеграція України сприятиме колективній обороні Альянсу".

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана підтримав членство України та наполягав, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Заслужене місце України як незалежної, суверенної держави – в євроатлантичній сім’ї та як повноправного члена нашого Альянсу, – сказав він на пленарному засіданні. – Ми повинні підтримати безстрашні українські сили в їхньому захисті свободи, а також нашої свободи".

  • Парламентська асамблея НАТО зібралася на засідання в Копенгагені 9 жовтня. Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками зустрічі через відеозв'язок із Києва. Він закликав вільні країни протистояти терору, від нападів ХАМАСу на Ізраїль до незаконної та жорстокої війни Росії проти України.
  • Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен під час виступу зазначила, що королівство намагається залучити більше країн до надання Україні західних літаків F-16


 
Україна
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
вступ до НАТО
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