Павлюк: Виглядає, що за меморандумом Енергоатома і Westinghouse реактори Хмельницької АЕС будуть коштувати по $5-6 млрд
Тексту меморандуму Енергоатому та Westinghouse наразі немає, але наразі складається враження, що відповідно до нього реактори мають коштувати близько $5-6 млрд
Таке припущення озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.
“Тексту меморандуму немає, тобто межі там не виписані. … Водночас, виглядає так, що один реактор буде коштувати $5-6 млрд. Це трошки більше, ніж реактори, які будувалися у Польщі чи Білорусі, які коштували до $5 млрд. Але і їхня потужність може бути вищою — може бути 1,1 ГВт, а не 1 ГВт”, — сказав Павлюк.
За його словами, потребує обговорення питання, чи долучать до будівництва реакторів українські компанії.
“Існує тендерна процедура, якої ми мали б дотримуватися для будівництва таких станцій. З іншого боку, будівництво американських реакторів означає, що там буде повністю американське обладнання, а не наше. Це також питання, за які гроші ми їх будуємо і що з цього має наша промисловість. Тому що наші підприємства, Турбоатом, вони за кредитні чи інші гроші будуть поставлені на межу виживання — тобто ми їх задіємо чи ні”, — додав експерт.
Він нагадав, що вчора виповнилося 5 років з моменту, коли Енергоатом підписав меморандум про взаєморозуміння у розбудові третього і четвертого блоку Хмельницької атомної станції з корейською компанією КНNP.
“Цей меморандум закінчився створенням спільного керівного комітету — і, фактично, добудованих третього і четвертого блоку ми не бачимо”, — резюмував Павлюк.
Це не унікальний випадок. У 2018-2019 роках Україна підписала меморандум і створила робочу групу з американською компанією Holtec International, котра збиралася впроваджувати малі модульні реактори.
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Україна і США підписали меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС.
- Представники Енергоатома та Westinghouse Electric Sweden AB 10 червня підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки для енергоблока №2 Рівненської атомної електростанції.
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