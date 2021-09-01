Павлюк: Виглядає, що за меморандумом Енергоатома і Westinghouse реактори Хмельницької АЕС будуть коштувати по $5-6 млрд

Таке припущення озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.

“Тексту меморандуму немає, тобто межі там не виписані. … Водночас, виглядає так, що один реактор буде коштувати $5-6 млрд. Це трошки більше, ніж реактори, які будувалися у Польщі чи Білорусі, які коштували до $5 млрд. Але і їхня потужність може бути вищою — може бути 1,1 ГВт, а не 1 ГВт”, — сказав Павлюк.

За його словами, потребує обговорення питання, чи долучать до будівництва реакторів українські компанії.

“Існує тендерна процедура, якої ми мали б дотримуватися для будівництва таких станцій. З іншого боку, будівництво американських реакторів означає, що там буде повністю американське обладнання, а не наше. Це також питання, за які гроші ми їх будуємо і що з цього має наша промисловість. Тому що наші підприємства, Турбоатом, вони за кредитні чи інші гроші будуть поставлені на межу виживання — тобто ми їх задіємо чи ні”, — додав експерт.

Він нагадав, що вчора виповнилося 5 років з моменту, коли Енергоатом підписав меморандум про взаєморозуміння у розбудові третього і четвертого блоку Хмельницької атомної станції з корейською компанією КНNP.

“Цей меморандум закінчився створенням спільного керівного комітету — і, фактично, добудованих третього і четвертого блоку ми не бачимо”, — резюмував Павлюк.

Це не унікальний випадок. У 2018-2019 роках Україна підписала меморандум і створила робочу групу з американською компанією Holtec International, котра збиралася впроваджувати малі модульні реактори.