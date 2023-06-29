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Аналітика

"Пекельні санкції" для українських компаній: перелік із 919 юросіб, - дослідження YouControl 

29 червня, 2023 четвер
18:00
Економіка санкції для українських компаній

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували санкційні списки 7 країн (Україна, США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія та Японія) за 16 місяців  повномасштабної війни, виділили основні сектори економіки та географію розташування підсанкційних компаній в Україні

Також аналітики встановили пов’язаність підприємств, на які накладені санкції, із фінансово-промисловими групами та російськими олігархами.

Санкційні переліки та особливості перевірки

За період повномасштабного вторгнення росії в Україну в YouControl додано 1895 записів про санкції стосовно 919 компаній в Україні. Під пряму дію санкцій України (РНБО) та США з 23.02.2022 р. до 23.06.2023 р. включно потрапили 29 українських компаній (інші країни за досліджуваний період не вносили до санкційних переліків українські організації). Така різниця – щонайменше в 30 разів! – щодо кількості компаній із повідомленнями про санкції в аналітичній системі та українськими фірмами в санкційних переліках пов’язана із особливістю їхньої перевірки. Аналітики YouControl перевіряють не лише прямі санкції, накладені на компанію, а й зв’язки українських компаній із підсанкційними юридичними та фізичними особами. З урахуванням такого підходу до обробки санкційних переліків, одна компанія може містити кілька записів: прямі санкції з різних країн, а також опосередковані санкції через учасників, акціонерів та посадових осіб.

Санкційний пазл за регіонами та сферою діяльності

Майже 26% компаній із досліджуваної вибірки зареєстровані у м. Київ, 18,5% – в Криму, трохи більше 17% – у Донецькій області, 11,1% – у Луганській. Замикає п’ятірку областей за кількістю підсанкційних компаній – Запорізька, де зареєстровано близько 6,5% компаній.

Найбільша кількість компаній (145), що мають записи про санкційні обмеження, працюють в сфері "Надання інших видів послуг". Зокрема, це діяльність громадських та політичних організацій, профспілок. Ще трохи більше 15% працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. У секторі нерухомості та будівництві працюють 8,8% та 5,7% компаній відповідно. Ще близько 8% задіяні у переробній промисловості, в "Інформації та телекомунікації" – 6,9%. Крім того, в професійній, науковій та технічній діяльності працюють близько 7%. 

У фінансовій та страховій діяльності – близько 4% компаній. Серед них 2 банки із російськими співвласниками: АТ "СЕНС БАНК", який до вересня 2022 р. був під брендом "Альфа-банк" і серед співвласників якого є російський олігарх Михайло Фрідман. А також АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", бенефіціаром якого є росіянин Євген Гінер, що потрапив під санкції РНБО в жовтні 2022 р. У 2023-му Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави контрольний пакет акцій банку російського бізнесмена Гінера. Крім того, президент України Володимир Зеленський 16 червня цього року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану", який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам. 

Також під санкції РНБО та ЄС у 2023 р. потрапив експрезидент компанії "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв, який є акціонером запорізького АТ "МОТОР-БАНК"

"Пекельні санкції" для українських компаній

"Зіркові ФПГ": Група Медведчука, Козака, Лебедєва та інших російських олігархів 303 компанії, яким оголошено повідомлення про санкції за рік повномасштабної війни, входять до складу 63 фінансово-промислових груп (ФПГ). Деякі компанії входять до кількох груп одночасно. Найбільша кількість компаній (39), що входять до складу ФПГ та яким були додані записи про санкційні обмеження, належить до Групи родини Лебедєвих, ключовими особами якої є ексміністр оборони України Павло Лебедєв та його донька Альона Лебедєва. Вона є засновницею багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Aurum Group. Основні напрямки діяльності: машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, хімічна промисловість, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор.

До Групи Віктора Медведчука належать 29 компаній. Обмежувальні заходи юрособам із цієї групи наклали через внесення до санкційних переліків РНБО та Великобританії Оксани Марченко – дружини екснардепа, лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Власне, Великобританія – єдина іноземна країна, що додала Оксану Марченко до санкційного списку. Ще 27 компаній входять до складу Протон Енерджі Груп, що володіє мережею АЗС Glusco в Україні. Власником групи значиться Нісан Моісеєв, якого ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком. Із проаналізованої вибірки 30 компаній пов’язані з ФПГ – Група братів Козак, екснародного депутата України Тараса Козака, який потрапив до санкційного переліку Австралії в травні 2022р.

21 компанія із санкційними записами за період повномасштабного вторгнення рф в Україну, входить до складу російського машинобудівного холдингу Група ГМС, що контролюється Германом Цоєм та Володимиром Лук’яненком. Батько останнього внесений до санкційного переліку РНБО в травні 2023-го. По 17 компаній, яким були додані записи про обмежувальні заходи, входять до складу Група родини Богуслаєвих, ключювою особою є вищезгаданий В'ячеслав Богуслаєв, та Федкомінвест, що належить підприємцю російського походження Олексію Федоричеву та спеціалізується на наданні стивідорних послуг.

15 компаній відносяться до групи VS Energy, яку ЗМІ пов’язують з російськими олігархами Олександром Бабаковом, Михайлом Воєводіним та Євгеном Гінером. Нагадаємо, що до групи VS Energy входять 11 компаній із топ 1000 найбільших за доходами в Україні. Також 9 підприємств із цієї фінансово-промислової групи працюють в енергетичному секторі. Крім того, до VS Energy відносяться дві компанії на ринку азартних ігор, які мають ліцензії від КРАІЛ. Про це розповідав YouControl у викривальному дослідженні "Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компаній".

За досліджуваний період під санкції також потрапили українські компанії, що входять до складу російських ФПГ. Зокрема Сбербанк Росії, Росатом, АФК "Система" Володимира Євтушенкова та Група Михайла Шелкова. Українські активи обох підприємців були конфісковані на користь української держави у вересні 2022 р. та січні 2023-го.

Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає, що співпраця з підсанкційними особами несе значні ризики для будь-якого бізнесу: "Перш за все, це ризик обмеження або повної заборони здійснення банківських операцій з такими суб’єктами. Крім того, за певних умов співпраця з підсанкційними юр та фізособами може привернути увагу правоохоронних органів, що в свою чергу може стати причиною розслідувань, обшуків та судових процесів. Такі події не лише спричинять уповільнення роботи компанії, а й негативно вплинуть на її розвиток та репутацію. У зв’язку з цим, радимо постійно перевіряти та моніторити потенційних та поточних контрагентів на предмет санкцій, що зручно робити за допомогою функції моніторингу в системі YouControl". 

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