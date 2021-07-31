Переходити на новий календар треба разом із православними братами, - очільник УГКЦ Святослав

Про це заявив голова Української греко-католицької церкви Святослав, відповідаючи на запитання про календарну реформу. Сьогодні, 31 липня 2021 року, його пояснення розмістила Реліійно-інформаційна служба, пеередає Еспресо.TV.



Предстоятель наголосив, що поза межами України УГКЦ у багатьох єпархіях і парафіях уже давно живе за Григоріанським календарем.



Патріарх розповів, що коли був єпископом в Аргентині, то відкрив для себе, що тамв УГКЦ ніколи не було юліанського календаря. Як тільки українці греко-католики туди приїхали, відразу перейшли на григоріанський.



Так само у країнах нових поселень: в Італії, Португалії, Іспанії, де є цілі родини, які вкоренилися там, переходять на григоріанський календар.



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І це абсолютно нормально, бо в цих країнах ми релігійна меншина і потрібно йти в ритм із тим суспільством, додав духовний провідник греко-католиків.



"Але інша ситуація в Україні. Тут питання реформи календаря - це питання, яке роз’єднує, а не єднає. І це кажуть представники і православних, і нашої церкви. Тому я ще не бачу, щоб ми в найближчій перспективі в Україні зробили масштабну календарну реформу", - зазначив Святослав.



Голова греко-католиків вважає, що календарна реформа - це завжди випробування на міцність.



"Навіть ті православні церкви (болгарська, грецька), які її (реформу, - ред.) зробили, переживали церковні розколи. Адже завжди є групи, які це не підтримують. Сьогодні в нашому суспільстві існує чимало розколів, чимало роз’єднань, тому ми намагаємося не робити штучних кроків, які би могли ще більше поділити наш народ", - зауважив Святослав.





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