Я, звісно, дуже радий, що союзники передадуть нам колісні "танки" та бойові машини піхоти.

Однак не спокушаймось: сотня-друга застарілих бойових броньованих машин, знятих з озброєння в країні-донорі, — це дуже мало для української армії, що воює. Така кількість не дає навіть компенсувати втрати, зазнані у важких оборонних боях. Не говорячи вже про створення наступального потенціалу.

Сотня-друга застарілих бойових броньованих машин, знятих з озброєння в країні, що дає, — це дуже мало для української армії, що воює

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"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", - заявив нещодавно Залужний. А дають нуль танків ("колісний танк" - не танк), трохи більше ніж 100 БМП, півсотні броньовиків і десятки два гаубиць... Така жорстка дієта, ймовірно, допоможе нам стримати тиск супротивника, але не змінить ситуацію на фронті.

А ще дуже потрібні пікапи, вантажівки, спеціальна землерийна техніка, понтонний парк і багато іншого, без чого не обходиться сучасна війна.

Говорити, що стався якийсь "перелом", і тепер колективний Захід уже почав постачати Україну військовою технікою та озброєнням на повну силу, не доводиться

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Американці обіцяють ще "петріоти", і зняті з озброєння зенітні ракети "Хок" для переданих Іспанією зенітно-ракетних комплексів, але все одно — говорити, що стався якийсь "перелом", і тепер колективний Захід вже почав постачати Україну військовою технікою та озброєнням повну силу, не доводиться.

Замість епілогу. А що ж ми самі?.. Скільки танків, бойових броньованих машин, артилерії (нових, а не відновлених) поставив ЗСУ наш славетний Укроборонпром?.. Скільки одиниць військової техніки закупило військове відомство у приватних виробників?.. Нуль цілих, хрін десятих, крім деякої кількості броньовиків.

Це не військова таємниця. Це ганьба.