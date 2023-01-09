Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Перелому в західній допомозі Україні не сталося
OPINION

Перелому в західній допомозі Україні не сталося

Юрій Касьянов
9 січня, 2023 понедiлок
08:03
Погляд Юрій Касьянов

Сотня-друга застарілих бойових броньованих машин, знятих з озброєння в країні-донорі, — це дуже мало для української армії, яка воює

Я, звісно, дуже радий, що союзники передадуть нам колісні "танки" та бойові машини піхоти.

Однак не спокушаймось: сотня-друга застарілих бойових броньованих машин, знятих з озброєння в країні-донорі, — це дуже мало для української армії, що воює. Така кількість не дає навіть компенсувати втрати, зазнані у важких оборонних боях. Не говорячи вже про створення наступального потенціалу.

Сотня-друга застарілих бойових броньованих машин, знятих з озброєння в країні, що дає, — це дуже мало для української армії, що воює

Читайте також: Україні не слід копіювати іранські "шахеди"

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць", - заявив нещодавно Залужний. А дають нуль танків ("колісний танк" - не танк), трохи більше ніж 100 БМП, півсотні броньовиків і десятки два гаубиць... Така жорстка дієта, ймовірно, допоможе нам стримати тиск супротивника, але не змінить ситуацію на фронті.

А ще дуже потрібні пікапи, вантажівки, спеціальна землерийна техніка, понтонний парк і багато іншого, без чого не обходиться сучасна війна.

Говорити, що стався якийсь "перелом", і тепер колективний Захід уже почав постачати Україну військовою технікою та озброєнням на повну силу, не доводиться

Читайте також: Рік унікального протистояння та тотальної війни

Американці обіцяють ще "петріоти", і зняті з озброєння зенітні ракети "Хок" для переданих Іспанією зенітно-ракетних комплексів, але все одно — говорити, що стався якийсь "перелом", і тепер колективний Захід вже почав постачати Україну військовою технікою та озброєнням повну силу, не доводиться.

Замість епілогу. А що ж ми самі?.. Скільки танків, бойових броньованих машин, артилерії (нових, а не відновлених) поставив ЗСУ наш славетний Укроборонпром?.. Скільки одиниць військової техніки закупило військове відомство у приватних виробників?.. Нуль цілих, хрін десятих, крім деякої кількості броньовиків.

Це не військова таємниця. Це ганьба.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
зброя
ЗСУ
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
наступ ЗСУ
Читайте також:
Олександр Ткаченко
7 січня, 2023 субота
На початку лютого буде рішення урядової комісії щодо Нижньої Лаври, - Ткаченко
ЗСУ
8 січня, 2023 неділя
За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи
Обстріл Харківщини
8 січня, 2023 неділя
Росія завдала удару по Харківщині. Загинув чоловік
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
09:08
Ексклюзив
ЗСУ тиснуть ворога на Луганському напрямку, - голова ВА Сєверодонецького району Власенко
09:04
гривна
На Луганщині окупанти забирають термінали з магазинів та намагаються вилучити з обігу гривні, - ОВА
09:00
пістолет
У Німеччині планують посилити правила володіння зброєю
08:47
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог намагається кількістю продавити позиції ЗСУ, - командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії
08:24
Обстріл Бахмута 3 січня
У Бахмутському районі внаслідок дій російської армії загинули два мирних жителі
08:16
Ексклюзив
Герої України. Анна з позивним Гайка – евакуйовує поранених з найважчих ділянок фронту
08:05
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Під час військових навчань 28 китайських літаків влетіли у зону ППО Тайваню, в країні засудили такі дії
07:54
Євген Пригожин
В ISW сказали, що стоїть за заявами Пригожина про "мережу підземних міст" навколо Бахмута 
07:54
Інфографіка
втрати ворога
За добу Росія втратила на війні в Україні 590 окупантів, 11 танків і 3 гелікоптери
07:43
Дніпропетровщина, Нікопольщина
Окупанти вгатили по Нікопольщині щонайменше десятьма снарядами
07:20
Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті
07:07
Ешелон із військовою технікою РФ у Білорусі
РФ перекидає до Білорусі техніку та зброю, зняту з довготривалого зберігання, - Генштаб
06:23
Макіївка, наслідки удару в ніч проти 1 січня
ISW: Російське міноборони розкритикували за фейкову "операцію відплати" у Краматорську
06:01
Протести в Бразилії
В Бразилії поліція затримала понад 400 учасників заворушення
05:40
Бойовики Нігерія
У Нігерії бойовики викрали понад 30 людей з вокзалу
05:23
США
"Спроби підірвати демократію": у Байдена відреагували на протести у Бразилії
01:49
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні сім потужних генераторів для критичної інфраструктури
01:30
іранські безпілотники
Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник, - Reuters
00:41
пам'ятна монета "Воїни Азовсталі"
Тихоокеанська держава випустила пам’ятну монету "Воїн Азовсталі"
2023, неділя
8 січня
23:41
Жаір Болсонару
Прихильники експрезидента Бразилії Болсонару ввірвалися в Конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто, - ЗМІ
23:06
Рівно три роки тому Іран збив український літак зі 176 людьми на борту
22:48
Бойові машини Bradley
Пентагон визначив, яку модифікацію M2 Bradley отримає Україна
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
РФ розбивається об українську оборону в Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
21:52
Люди Онуфрія бояться "зурочення" й захищають себе "бойовою магією", - Соня Кошкіна
21:49
Володимир Зеленський
Обстріли українських міст під час "перемир’я" вчергове продемонстрували світу брехню РФ, - Зеленський
21:34
Володимир Зеленський
Зеленський: Соледар і Бахмут тримаються, туди будуть перекинуті додаткові підрозділи
21:03
Денис Тарасов (Запоріжжя)
Віддав життя за Україну екскандидат у мери Запоріжжя, адвокат Денис Тарасов
20:59
Михайло Подоляк
Офіційно пропонуємо Грузії передати нам Саакашвілі, - Подоляк
20:31
Румунія
Румунія планує надати українським біженцям безоплатний проїзд на 5 днів
20:25
Олексій Резніков
Росіяни через мобільну гру намагались залучити українських дітей до шпигунства
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Орбан заздрить Путіну
19:54
Папа Римський Франциск
Папа Франциск просить молитися за матерів загиблих воїнів: "як за українських, так і за російських"
19:13
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ збили три гелікоптери окупантів, а росіяни розстріляли 6 осіб, які хотіли здатися в український полон - Генштаб
18:59
Ексклюзив
немовля
У 2023 році в Україні серйозно впаде народжуваність, - академік НАН Лібанова
18:33
Міни в Чорному морі
На Одещині знищили протикорабельну міну
18:18
Швеція - НАТО
Швеція заявила, що Туреччина висуває занадто багато умов для вступу до НАТО
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемога у цій війні з Росією повинна мати український варіант
18:01
Латвія
У Латвії пропонують змінити закон про репатріацію через підвищений інтерес з боку громадян Росії
18:00
Білорусь, Лукашенко
Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних авіанавчань з Росією
17:37
Заява про нібито знищення українських військових у Краматорську є інформаційною операцією Міноборони РФ, - речник ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV