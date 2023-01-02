Перемога Росії означала би знищення основи світового ладу, ЄС цього не допустить, – Маасікас
Перемога Росії у війні означала би знищення основ світового ладу, тому Євросоюз зацікавлений у перемозі України й продовжить підтримувати її у військовому плані
Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Укрінформу.
"Дозволити Росії перемогти означало би дозволити їй знищити основи наших демократій і саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у військовому вимірі, щоби забезпечити вам найкраще становище, а також допомогти вам перемогти у цій війні", - сказав він.
За його словами, українці досягли значних успіхів на фронті і сповнені рішучості звільнити свої землі без територіальних поступок ворогу.
"Для мене головне не час – "коли", а результат – тобто "як" ця війна закінчиться", - сказав Маасікас і підкреслив, що вона має закінчитись перемогою України.
- Колишній директор Служби військової розвідки та безпеки Литви Гінтарас Багдонас в ефірі Еспресо висловив думку, що Україна переможе до кінця 2023 року.
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