Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Укрінформу.

"Дозволити Росії перемогти означало би дозволити їй знищити основи наших демократій і саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у військовому вимірі, щоби забезпечити вам найкраще становище, а також допомогти вам перемогти у цій війні", - сказав він.

За його словами, українці досягли значних успіхів на фронті і сповнені рішучості звільнити свої землі без територіальних поступок ворогу.

"Для мене головне не час – "коли", а результат – тобто "як" ця війна закінчиться", - сказав Маасікас і підкреслив, що вона має закінчитись перемогою України.

Колишній директор Служби військової розвідки та безпеки Литви Гінтарас Багдонас в ефірі Еспресо висловив думку, що Україна переможе до кінця 2023 року.

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