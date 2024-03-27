Переможні новини 763-го дня війни: Сили оборони знищили рідкісну "машину судного дня", у Білгороді дрон влучив у будівлю МВС 

ЗСУ отримають 400 французьких розвідувальних безпілотників

Французька компанія Delair готується поставити нову партію розвідувальних безпілотників Збройним Силам України. Про це повідомляє LIGA.Tech

Згідно з укладеним контрактом компанія забезпечить українську армію 400 безпілотниками DT26 та UX11. DT26 має масу 16 кг та розмах крил 3,3 м, тоді як UX11 важить 1,5 кг і має розмах крил 1,1 м. Щодо термінів поставок інформації поки немає.

Морпіхи знищили командно-спостережний пункт ворога на Лівобережжі

Морські піхотинці виявили та знищили командно-спостережний пункт ворога на лівому березі Дніпра. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

“Аеророзвідка 1-го окремого батальйону морської піхоти виявила розташування та підтвердила факт ворожого російського КСП на тимчасово окупованій території Лівобережжя України. Ціль знищено. Працюємо далі", – написали на сторінці ВМС ЗСУ у фейсбук, оприлюднивши відео.

Силам оборони вперше вдалося знищити рідкісну "машину судного дня"

Силам оборони вдалось знищити суперзахищену машину "Ладога", яку розробили у радянські часи для кремлівського керівництва на випадок ядерної війни. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Судячи з відео, Силам оборони вдалось знищити першу за весь період повномасштабного вторгнення рідкісну "машину судного дня", призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни, "Ладога"", – написав він.

За даними експерта, машину створили на базі танка Т-80. "Дана машина має герметизоване населене відділення і протирадіаційний захист, моторно-трансмісійну і фільтровентиляційну установки, комплекс інформаційних, спеціалізованих засобів зв'язку і блок регенерації відпрацьованого в населеному відділенні повітря. Екіпаж машини – 2 особи, а населене відділення може розмістити 4 людини", – розповів Коваленко, додавши, що загалом було створено 4 такі машини, але лише одна з них була працездатна. Він припустив, що саме цей єдиний працездатний екземпляр і знищили сили оборони.

У російському Білгороді дрон атакував будівлю МВС

27 березня у Білгороді знову було гучно. Цього разу дрон атакував будівлю МВС. Про атаку безпілотника заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"У Білгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА противника. Є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Бригадою швидкої вона доставлена до міської лікарні №2, необхідна медична допомога надається. Внаслідок вибуху у будівлі вибито вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби", – повідомив він.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про чотирьох поранених.