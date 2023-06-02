Японія зможе постачати США вибухівку для виробництва снарядів для ЗСУ

Токіо та Вашингтон знайшли спосіб забезпечити постачання вибухової речовини з Японії для виробництва 155-міліметрових артснарядів, які постачатимуть в Україну для контрнаступу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох посадовців.

Експортні обмеження для продуктів подвійного призначення або обладнання, що продається комерційно, менш суворі, ніж для товарів суто військового призначення, тому Японія зможе постачати до США "промисловий" тринітротолуол.

За повідомленням видання, США хочуть залучити японську компанію до ланцюга постачання тринітротолуолу задля постачання вибухової речовини на заводи з виробництва боєприпасів, що належать армії США, на яких цей матеріал, зокрема, використовуватимуть для виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Німеччина закупила ще 66 БТР для України

Федеральний уряд Німеччини закупив додаткову військову техніку, аби підтримати Україну в обороні від російського нападу. Зокрема ЗСУ отримають 66 БТР.

Відомо, що з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) було підписано контракт на 66 військових бронетранспортерів. Нові машини планується доставити в Україну і використовувати там як захищений транспорт піхоти.

Коли БТР відправлять в Україну, поки що невідомо.

Федеральний уряд також купує у FFG 64 гусеничні багатоцільові машини Bandvagn 206 (BV206).

Після вибухів з порту окупованого Бердянська почали втікати судна

Удень 2 червня в порту тимчасово окупованого Бердянська пролунали вибухи, здійнявся дим.

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Дякуємо ЗСУ за те, що наближають звільнення міста. Чекаємо на подробиці та підтвердження Генштабу", - зазначили в Бердянській МВА.

За даними телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", в порт прилетіло декілька спостерігали дим сивого кольору, який швидко зник. Також у небі було видно смугу диму.

Фото: місцеві телеграм-канали



Колаборант Володимир Рогов підтвердив влучання на територію морського порту ракет. Також було чутно вибух у селі Осипенко. Він написав про кілька гучних вибухів у місті близько 12:00, за попередніми даними, вибухів було три. Також Рогов заявив, начебто це була "спроба ракетного обстрілу" з боку ЗСУ й нібито спрацювала ППО окупантів.

У телеграм-каналах повідомили, що з порту Бердянська після вибухів почали втікати судна.

США допоможуть Україні збудувати "армію майбутнього"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США допоможуть збудувати українську армію майбутнього.

За його словами, армія майбутнього передбачає "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, передові танки та бронетехніку, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримки сил і засобів у бойовій готовності".

При цьому Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн щодо припинення війни, якщо вони відповідають Статуту ООН.

Однак, Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, що Київ здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії, наголосив Блінкен.

Ворог зазнав втрат під Мар’їнкою

За даними Генштабу ЗСУ, на Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте наші захисники відбили усі 8 атак. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 – пораненими. До того ж було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки.

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, а також два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби нашими захисники знищили 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136"

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.