Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї

Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку

Аби зменшити залежність України від американської підтримки напередодні президентських виборів у США, Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку.

Про це повідомляє Welt з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

На думку Кулеби, президентські вибори у США у 2024 році матимуть важливе значення для України, тому "нам доведеться почекати і подивитися"

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати винятково від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - заявив Кулеба.

В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км

Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".

Він підтвердив інформацію про те, що в Україні виготовляються дрони з дальністю польоту до 1000 км, зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Водночас Сметанін не розповів, де саме розроблюються дрони, з міркувань безпеки.

"Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!", - наголосив голова "Укроборонпрому".

За словами Сметаніна, рекордна дальність польоту БПЛА, які виготовляє "Укроборонпром", поки що становить тисячу кілометрів. Він наголосив, що в Україні вже є аналог іранського "шахеда", який використовує РФ для ударів по Україні.

Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише в лікарню та в укриття під час повітряних тривог.

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Франція поставить в Україну масштабну партію гвинтівок та гранатометів

Французька компанія Cybergun поставить Україні крупну партію гвинтівок та гранатометів, повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що Verney-Carron, дочірня компанія Cybergun, підписала угоду з "Укрспецекспортом" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро.

"Цей рамковий контракт передбачає постачання компанією Verney-Carron 10 000 штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Початок поставок запланований на початок 2024 року, а перші серійні поставки плануються через 6 місяців за умови отримання необхідних дозволів на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері зброї.

Фіцо обіцяє не перешкоджати продажу зброї Україні

6 листопада прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фіцо сказав, що передвиборча обіцянка не надавати жодної військової допомоги Україні стосувалася лише постачання із запасів словацької армії. Таким чином, він пом'якшив ключову передвиборчу обіцянку, пояснивши, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

"Якщо компанія хоче виробляти й продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", — сказав Фіцо.

ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD–S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які нині працюють на Херсонщині. А також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС", - ідеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров’я й життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси.

Армія дронів завдала рекордну кількість ударів по опорним пунктам росіян

"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БпЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", - повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трасформації.

Фото: Михайло Федоров

Спецпризначенці ГУР МО в Судані полюють на вагнерівців, - Kyiv Post

Kyiv Post пубілкує відео з полювання українських спецпризначенців на російських найманців.

На відео можна побачити, як, ймовірно, українські спецназівці переслідують вагнерівців вулицями африканського міста та зблизька розстрілюють їх з РПГ. Джерело, яке надало матеріал виданню, повідомило, що відео були зняті «протягом останніх двох тижнів» в одному з суданських міст.

Перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником у інфрачервоному спектрі. Невеликий підрозділ бійців оточує будівлю, а цілі в ній виділені на відео.

Далі можна побачити кілька вибухів на кадрах, зроблених звичайною камерою. Вони чергуються з кадрами, відзнятими інфрачервоною камерою. На відео вибухи яскраво освітлюють нічні вулиці. Деякі з чоловіків, що засіли в будівлі, починають стріляти у відповідь, інші ж намагаються втекти.

Друге відео зняте вдень, також із дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею. Українських спецпризначенців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по місцях зосередження ворогів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів. Також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

А підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління й район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.