Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Перемога України Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
Огляд

Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї

Катерина Бенюк
6 листопада, 2023 понедiлок
19:00
Перемога України переможні новини

Українські спецпризначенці у Судані відкрили полювання на вагнерівців, а Армія дронів б'є рекорди зі знищення позицій росіян

Україна нарощує виробництво власної зброї та мілітаризує економіку

Аби зменшити залежність України від американської підтримки напередодні президентських виборів у США, Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку.

Про це повідомляє Welt з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

На думку Кулеби, президентські вибори у США у 2024 році матимуть важливе значення для України, тому "нам доведеться почекати і подивитися"

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати винятково від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку”, - заявив Кулеба.

В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км

Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".

Він підтвердив інформацію про те, що в Україні виготовляються дрони з дальністю польоту до 1000 км, зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Водночас Сметанін не розповів, де саме розроблюються дрони, з міркувань безпеки.

"Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!", - наголосив голова "Укроборонпрому".

За словами Сметаніна, рекордна дальність польоту БПЛА, які виготовляє "Укроборонпром", поки що становить тисячу кілометрів. Він наголосив, що в Україні вже є аналог іранського "шахеда", який використовує РФ для ударів по Україні.

Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. 

Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише в лікарню та в укриття під час повітряних тривог.

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Франція поставить в Україну масштабну партію гвинтівок та гранатометів

Французька компанія Cybergun поставить Україні крупну партію гвинтівок та гранатометів, повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що Verney-Carron, дочірня компанія Cybergun, підписала угоду з "Укрспецекспортом" на постачання зброї в Україну на суму 36 мільйонів євро. 

"Цей рамковий контракт передбачає постачання компанією Verney-Carron 10 000 штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Початок поставок запланований на початок 2024 року, а перші серійні поставки плануються через 6 місяців за умови отримання необхідних дозволів на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері зброї.

Фіцо обіцяє не перешкоджати продажу зброї Україні

6 листопада прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо, попри передвиборчі обіцянки, заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фіцо сказав, що передвиборча обіцянка не надавати жодної військової допомоги Україні стосувалася лише постачання із запасів словацької армії. Таким чином, він пом'якшив ключову передвиборчу обіцянку, пояснивши, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів в Україну від приватних виробників.

"Якщо компанія хоче виробляти й продавати зброю за кордон, ми не маємо нічого проти", — сказав Фіцо.

ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD–S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які нині працюють на Херсонщині. А також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС", - ідеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що нове обладнання допоможе саперам швидше та з меншим ризиком для здоров’я й життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси.  

Армія дронів завдала рекордну кількість ударів по опорним пунктам росіян

"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БпЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", - повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трасформації.

Фото: Михайло Федоров

Спецпризначенці ГУР МО в Судані полюють на вагнерівців, - Kyiv Post

Kyiv Post пубілкує відео з полювання українських спецпризначенців на російських найманців.

На відео можна побачити, як, ймовірно, українські спецназівці переслідують вагнерівців вулицями африканського міста та зблизька розстрілюють їх з РПГ. Джерело, яке надало матеріал виданню, повідомило, що відео були зняті «протягом останніх двох тижнів» в одному з суданських міст.

Перше чорно-біле відео було зняте вночі безпілотником у інфрачервоному спектрі. Невеликий підрозділ бійців оточує будівлю, а цілі в ній виділені на відео.

Далі можна побачити кілька вибухів на кадрах, зроблених звичайною камерою. Вони чергуються з кадрами, відзнятими інфрачервоною камерою. На відео вибухи яскраво освітлюють нічні вулиці. Деякі з чоловіків, що засіли в будівлі, починають стріляти у відповідь, інші ж намагаються втекти.

Друге відео зняте вдень, також із дрона, що зависає на висоті 200-400 метрів над землею. Українських спецпризначенців на ньому не видно, але кілька чоловіків, які виглядають як мішені, біжать вулицями густонаселеного міста чи селища.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по місцях зосередження ворогів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів. Також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

А підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 3 артилерійські засоби, пункт управління й район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Відео
Економіка
Словаччина
Франція
ЗСУ
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
ГУР
допомога Україні
Читайте також:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
5 листопада, 2023 неділя
США готуються до 3-ї світової на уроках війни в Україні
Путін
5 листопада, 2023 неділя
Путін домовляється про спорудження бази у Лівії, що загрожуватиме усій Європі, - Bloomberg
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
18:50
Франція
Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
18:46
Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
18:31
Дональд Трамп
Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року
18:04
OPINION
Карл Волох
Звільнення Залужного заштовхне його у політику
18:03
Оновлено
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
18:02
Херсонська область
РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
17:52
Юрай Бланар
У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
17:49
Молдова
Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту
17:47
Ексклюзив
вантажівки
Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників
17:39
дрони 103-ї ТрО
За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
17:23
мобілізовані РФ, Джанкой
У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
17:15
Оновлено
Путін
Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували
17:12
Оновлено
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
17:09
ПВК Вагнер
Кадиров заявив, нібито велика група ексвагнерівців вступила до батальйону "Ахмат"
16:58
Планував створити "Миколаївську народну республіку": на 15 років засуджено ексдепутата Миколаєва
16:49
на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор
Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
16:46
Можуть працювати до 5 годин: ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій
16:36
Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка
16:17
Роберт Фіцо
Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо
16:15
Ексклюзив
генерал-майор Віктор Хоренко
Заміна командувача ССО може бути пов'язана з політичними інтригами, - нардепка Бобровська
16:15
Оновлено
Олександр Дубінський
Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
16:01
OPINION
Юрій Богданов
До шпигуноманії часів Першої світової нам ще дуже далеко
15:58
Справи Майдану: за масові розстріли активістів судитимуть п'ятьох беркутівців
15:56
ДТП
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною: нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру
15:24
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два кораблі
15:08
Федір Веніславський
Є підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час війни, – Веніславський
15:06
Ексклюзив
втрати вотрога
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
14:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:40
Вибори у Молдові
Вибори у Молдові: партія Санду перемогла в більшості регіонів, але мер в столиці буде опозиційним
14:31
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Україні набув чинності закон про заборону феєрверків і петард
14:22
Ексклюзив
Ворог будує альтернативний сухопутний коридор залізницею через Запорізьку область, - депутат облради Лишенко
14:11
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії назвала три цілі, які має переслідувати ЄС для підтримки Україні
14:07
OPINION
Олег Манчура
Якщо Зе не зупиниться і проведе вибори, це буде державним переворотом
14:03
Держдума РФ
У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV