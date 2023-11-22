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Огляд

Переможні новини 637-го дня війни: у військову частину під Євпаторією знову прилетіло, а на Таврійському напрямку ворог став втрачати більше живої сили

Зіновія Воронович
22 листопада, 2023 середа
20:00
Перемога України переможні новини

У Криму повідомили про черговий приліт у бухту, де недавно вразили десантні катери, а на Таврійському напрямку втрати ворога за добу сягнули 491 особи

У Криму повідомляють про приліт у бухту в Чорноморську

Вранці 22 листопада в тимчасово окупованому Криму повідомили про черговий приліт у військову частину в бухті Вузька, що неподалік Євпаторії.

"У смт Чорноморське сьогодні о 07:05 був приліт по причалу російської військової частини в бухті Вузька – туди ж, де минулого разу були знищені десантні катери та особовий склад", – повідомив телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на власне джерело. 

Вони також повідомляють, що причал тепер захищають бонові загородження зі зв’язаних тросами бочок.  

Німеччина передала Україні Танк Winsent-1 та 20 БМП

22 листопада Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 20 БМП Marder. Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включає: 20 БМП Marder з боєкомплектом, танк для розмінування Winsent-1 та 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance. У переліку 2380 снарядів калібру 155 мм, 2428 криптофонів, 2 тягачі 8x8 HX81, два напівпричепи, 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) та дві карети швидкої допомоги.

Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 22 листопада Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Країна представила свою кандидатуру в липні 2022 року.

"Це історична для України подія та важливий крок у розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – прокоментував т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

ЮНЕСКО

Фото: gettyimages

 

Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції. Україна зможе приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об'єктів до переліку всесвітньої спадщини та списку всесвітньої спадщини під загрозою.

У лікарнях та школах у прифронтових областях встановлять Tesla Powerwall

У п'ять українських прифронтових областей передали 326 акумуляторів Tesla Powerwall.  Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Акумулятори встановлюватимуть у лікарнях, школах, ЦНАПах та на інших важливих об'єктах у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. 

"Це допоможе лікарям рятувати життя, вчителям проводити уроки, а українцям залишатися на зв’язку навіть під час можливих блекаутів", – йдеться у повідомленні. 

Tesla Powerwall працює за принципом павербанка, тобто спершу його потрібно зарядити. Після цього акумулятор триматиме заряд упродовж 12–14 годин.

На Таврійському напрямку ворог за добу втратив майже 500 осіб

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Водночас зросли й втрати як особового складу, так і техніки ворога. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Зросли втрати ворога в живій силі та бронетехніці. На таврійському напрямку ворог завдав одного ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів, – повідомив командувач Тарнавський. – Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. 

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія"  склали 491 особу. 7 окупантів здалися в полон".  

За даними генерала, за добу на Таврійському напрямку знищено 21 одиницю військової техніки: 3 танки, 3 ББМ,  ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки. Зокрема, знищили – самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також вдалося ліквідувати 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

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