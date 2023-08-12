Перерізання певних логістичних маршрутів ворога може змінити хід війни, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Кримський міст – одна з логістичних доріг, які так чи інакше допомагають російській армії обороняти окуповані території, на які зараз йде наступ ЗСУ, та планувати окупацію нових українських земель. Є кілька таких логістичних доріг: Кримський міст, Чонгар і суходіл від Ростова-на-Дону до Криму. Очевидно, що для Путіна неймовірно важливо утримати нормальну роботу всіх цих трьох маршрутів, насамперед Кримського мосту та суходолу", - зазначив журналіст.

Віталій Портников пояснив, що, коли працює Кримський міст та суходіл, забезпечуючи технікою та живою силою армію РФ, це створює кільце постійного безперебійного постачання ворожих ресурсів.

"Уявімо, що Кримський міст не працює, а для цього треба перебити залізничне полотно, бо автомобільне суттєвої ролі грати не може, а також у якійсь частині буде знищений кримський коридор, тоді це може змінити хід війни. Коли ми отримаємо F-16 і як виглядатиме ситуація на фронті, ми зараз сказати не можемо, а от реально, що може змінити хід війни, - це перерізання суходільного коридору і перебивання Кримського мосту. У всьому іншому, якщо цих двох компонентів не відбудеться, можемо говорити про стагнацію (застій - ред.) на фронті до того моменту, поки якісь інші події не змінять знову ситуацію. Але ми не знаємо, якою буде ситуація на той момент, що буде з російськими лініями оборони. Поки ми чекаємо на зброю, росіяни продовжують окопуватися", - зауважив Портников.

Удари по Кримському мосту

Силами оборони України від початку повномасштабного російського збройного вторгнення вже було завдано двох успішних ударів по конструкції Кримського (Керченського) мосту, що сполучає Крим з Кубанню і є важлим для забезпечення окупаційного контингенту на півдні України:

8 жовтня 2022 року - вибухнула розташована на мосту вантажівка й обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкоджено залізничну колію;

17 липня 2023 року - внаслідок підриву боєзаряду з морських безпілотників було пошкоджено два автодорожні прольоти моста.

У кожному з цих випадків російська сторона інформувала про двох загиблих цивільних осіб, що рухалися мостом на власному автотранспорті.

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, обома операціями займалася СБУ.

Як неодноразово наголошувала українська влада, Кримський міст споруджено незаконно, від допомагає РФ у війні й, отже, є законною військовою ціллю та буде зруйнований.

При цьому повітряна тривога що у Криму, що у Москві, куди теж долітають українські безпілотники, ніколи не оголошується.

12 серпня керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту