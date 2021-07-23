"Перша підозра у масштабному механізмі": на Чернігівщині одного з керівників Держгеокадастру підозрюють у розкраданні земель
Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру топпосадовцю Держгеокадастру в Чернігівській області у розкраданні земель на 3 млн грн
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Після виявлення схеми навесні цього року, перший топпосадовець Держгеокадастру уже отримав повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що це лише перша підозра у масштабному механізмі. Наразі її отримав один з діючих керівників Держгеокадастру в Чернігівській області.
Правоохоронці встановили, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн.
Так, чиновнику повідомлено про підозру за одинадцятьма епізодами незаконного виділення земельних ділянок.
У пресслужбі додали, що планується притягнення до крмінальної відповідальності і інших осіб, причетних до вчинення злочинів.
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