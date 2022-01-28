Перші інструктори ЗСУ завершили навчання із застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW
Перша група військових Збройних сил України (ЗСУ) завершила підготовку із застосування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) NLAW
Про це повідомляє пресцентр Генеральньго штабу ЗСУ.
Так, 28 січня 28 січня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львівська область) відбувся завершальний етап підготовки першої групи українських військових.
"Вони будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
Етап завершився реальними стрільбами з ПТРК NLAW. Вогонь вівся по мішенях з різних дистанцій з вікон будинків, окопів, бойових машин.
"Всі цілі були вражені", - уточнили в ЗСУ.
Під час навчання британські інструктори знайомили українських військових з характеристиками ПТРК і особливостями їх застосування.
- Нагадаємо, 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW. Їх розроблено спільно зі Швецією та розраховано для бою в міських умовах.
- 25 січня британські інструктори почали навчати військових ЗСУ користуватися протитанковими комплексами NLAW.
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