Перші інструктори ЗСУ завершили навчання із застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW

Про це повідомляє пресцентр Генеральньго штабу ЗСУ.



Так, 28 січня 28 січня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львівська область) відбувся завершальний етап підготовки першої групи українських військових.







"Вони будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - повідомляє Генштаб ЗСУ.







Етап завершився реальними стрільбами з ПТРК NLAW. Вогонь вівся по мішенях з різних дистанцій з вікон будинків, окопів, бойових машин.



"Всі цілі були вражені", - уточнили в ЗСУ.







Під час навчання британські інструктори знайомили українських військових з характеристиками ПТРК і особливостями їх застосування.



Нагадаємо, 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW. Їх розроблено спільно зі Швецією та розраховано для бою в міських умовах.

25 січня британські інструктори почали навчати військових ЗСУ користуватися протитанковими комплексами NLAW.