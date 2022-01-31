Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україні у €600 млн виплатять без додаткових умов одразу після завершення процедур, - ОПУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.



"Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом €600 млн буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додають, що Зеленський подякував ЄС за економічну підтримку, зокрема, за нову програму макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд. За його словами, це сприяє стабільності української економіки.



"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні - перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", - сказав під час зустрічі президент.



Також Зеленський подякував Домбровскісу за кошти ЄС для України, передбачені Економічним та інвестиційним планом Східного партнерства, що спрямовані на підтримку малих і середніх підприємств.



Пресслужба передає, що під час зустрічі сторони обговорили торговельні відносини ЄС та України, укладення угоди про "промисловий безвіз", який має відкрити додаткові ринки для українських промислових виробників.







Як повідомлялося раніше, Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.