Перший транш макрофінансової допомоги ЄС Україні у €600 млн виплатять без додаткових умов одразу після завершення процедур, - ОПУ
У понеділок, 31 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, під час якої сторони обговорили економічну допомогу ЄС Україні
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Сторони домовилися, що перший транш макрофінансової допомоги обсягом €600 млн буде виплачений без додаткових умов одразу після завершення всіх необхідних процедур", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додають, що Зеленський подякував ЄС за економічну підтримку, зокрема, за нову програму макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд. За його словами, це сприяє стабільності української економіки.
"Наша стратегія спрацювала: говорити не про війну, а про економіку. Сьогодні - перший день, коли ми не витратили жодного долара з наших резервів на підтримку курсу гривні", - сказав під час зустрічі президент.
Також Зеленський подякував Домбровскісу за кошти ЄС для України, передбачені Економічним та інвестиційним планом Східного партнерства, що спрямовані на підтримку малих і середніх підприємств.
Пресслужба передає, що під час зустрічі сторони обговорили торговельні відносини ЄС та України, укладення угоди про "промисловий безвіз", який має відкрити додаткові ринки для українських промислових виробників.
- Як повідомлялося раніше, Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.
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