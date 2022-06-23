Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю виданню Бабель.

"Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право називати деякі параметри та цифри. Я навіть не готовий коментувати це. Оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію", – сказав Подоляк.

Радник ОП відзначив, що не розуміє мети можливої "власної інформкампанії" Данілова.

"Ми маємо рахувати математику: кількість пострілів, кількість далекобійної техніки, яка використовується. Мінімізацію втрат, яку ми хочемо отримати. Ешелоновану оборону противника вже на певних межах, які нам треба буде деблокувати", – зазначив Подоляк.

Він також пояснив, що є особливості переговорного процесу. Так, Україна у перші місяці війни оголошувала один запит, посилаючись на кількість російських сил, що була актуальною на той момент. Згодом Росія підтягнула більше техніки і зброї і вона інша, а ніж на початку війни.

"У перші дні було багато бронетехніки, а зараз багато артилерії зібрано в певних місцях і напрямках. Тому це питання зміни пріоритетів всередині війни, діалогового коридору у спілкуванні з нашими партнерами", – додав Подоляк.

Нагадаємо, 13 червня Михайло Подоляк заявив, що Україні для перемоги над Росією необхідно встановити паритет у важкому озброєнні.

Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував радника Офісу президента Михайла Подоляка за заяви про потреби України у зброї.

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