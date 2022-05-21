Під час зустрічі міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 5 країн влаштували демарш через виступ представника РФ, - Reuters
Представники США, Канади, Японії, Нової Зеландії та Австралії вийшли із зали засідання під час виступу представника з Росії
Про це повідомляє Associated Press.
За словами двох представників тайської влади та двох іноземних дипломатів, представники п'ятьох країн пішли саме тоді, коли міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков мав виступити зі своїм вступним словом.
Коли Решетніков почав говорити, члени делегацій Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії приєдналися до американських колег та вийшли із зали.
У заяві офісу міністра торгівлі та експорту Нової Зеландії Демієна О'Коннора йдеться, що він пішов на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну, яке сповільнило економічне відновлення країни від COVID і ускладнило постачання продуктів для сотень людей.
- Нагадаємо, США та Південна Корея співпрацюватимуть, щоб посилити санкції та експортний контроль над Росією. Країни планують працювати разом, аби забезпечити ланцюги постачання енергетики на тлі зростання спекуляцій РФ на енергетичному ринку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе