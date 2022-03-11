Під обстрілами загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ

Про це повідомив у своєму каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти завдали прямого удару по житловому будинку Московця у Дергачах. Загинула також його 21-річна онука Анастасія.

"Були знайомі особисто, деякий час працював під його керівництвом. Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина - батька і дідуся", - додає Синєгубов.





Нагадаємо, що у Харківській області російські окупанти обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат.

У Маріуполі окупанти здійснили авіаудар по дитячій лікарні і пологовому будинку, убивши трьох людей, у тому числі одну дитину.



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