Під Офісом президента пройшла акція родичів полонених та зниклих безвісти в ОРДЛО
Під будівлею Офісу президента проходить акція рідних і близьких українських полонених і зниклих безвісти внаслідок війни на сході України
Про це повідомляє Цензор.Нет.
Рідні та близькі зниклих без вісті та полонених встановили стенди, а також імпровізовану "стіну надії" з фотографій. Крім того, матері тримають фотографії своїх синів і сформували "живу стіну надії". Вони заявили, що будуть стояти 72 години, змінюючи один одного кожні два-три години.
Мітингувальники заявили, що хочуть нагадати владі про її обіцянки і відповідальність за звільнення з полону і пошук зниклих без вісті.
Рідні та близькі полонених і зниклих без вести вимагають:
- Сформувати при Президентові України Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті і членів їхніх сімей.
- Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих без вісті.
- Ухвалити закон про статус полонених.
- Включити до складу комісії з питань зниклих без вісті представників сімей зниклих без вісті.
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