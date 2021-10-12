Під Офісом президента пройшла акція родичів полонених та зниклих безвісти в ОРДЛО

Про це повідомляє Цензор.Нет.

Рідні та близькі зниклих без вісті та полонених встановили стенди, а також імпровізовану "стіну надії" з фотографій. Крім того, матері тримають фотографії своїх синів і сформували "живу стіну надії". Вони заявили, що будуть стояти 72 години, змінюючи один одного кожні два-три години.



Мітингувальники заявили, що хочуть нагадати владі про її обіцянки і відповідальність за звільнення з полону і пошук зниклих без вісті.

Рідні та близькі полонених і зниклих без вести вимагають:

Сформувати при Президентові України Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті і членів їхніх сімей.

Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених і зниклих без вісті.

Ухвалити закон про статус полонених.

Включити до складу комісії з питань зниклих без вісті представників сімей зниклих без вісті.

"Рік тому відбулася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного". Минув рік. Жодна з проблем не вирішена. Звільнення полонених - не відбулося. Закон про статус полонених - не прийнятий. Єдиний реєстр зниклих безвісти - не створений. Пошукові групи - не організовані. Закон про військові злочини - не затверджений. Координація між постраждалими і владою - не відбувається", - заявили організатори акції.