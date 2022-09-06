Такі висновки оприлюднив у вівторок фінський Центр досліджень енергетики й чистого повітря (CREA).

"Щоби пролити світло на те, хто купує російську нафту, газ і вугілля, та як змінилися обсяги й вартість імпорту від початку вторгнення, CREA зібрав детальний набір даних щодо продажів російського викопного палива по трубопроводах і морем", - пояснюється у тексті дослідження.

У досліджені зазначено, що з 24 лютого по 24 серпня "Росія отримала €158 мільярдів доходу від експорту викопного палива". Причому, ЄС імпортував 54% від цього обсягу, що становить приблизно €85 мільярдів. Наступними найбільшими покупцями визначені Китай (€34,9 млрд), Туреччина (€10,7 млрд), Індія (€6,6 млрд), Японія (€2,5 млрд), Єгипет (€2,3 млрд) і Південна Корея (€2 млрд).

При цьому, чистий дохід від продажу викопного палива, який надійшов до федерального бюджету РФ за шість місяців від повномасштабного вторгнення в Україну, оцінюється приблизно в €43 мільярди. Як зазначається в доповіді, це "допомагало фінансувати воєнні злочини в Україні".

Водночас зазначається, що через підвищення цін поточні доходи РФ від продажу викопного палива значно перевищили рівень попередніх років – попри скорочення цьогорічного обсягу експорту з Росії на 18%.

У дослідженні наголошується, що Росія шукає шляхи обходу введених обмежень й намагається перенаправити поставки нафти шляхом її перероблення, змішування, перевантаження на інші судна.

"Потрібні суворіші правила та покарання, щоби запобігти надходженню сирої нафти та нафтопродуктів із вмістом російської нафти, на ринки з чинними заборонами", - наголошується у звіті.

У цьому зв’язку підкреслюється, що Європейський Союз і Велика Британія повинні почати використовувати свої важелі впливу на глобальні транспортні перевезення.

"ЄС має заборонити використання європейських суден і європейських портів для транспортування російської нафти до третіх країн, а Велика Британія повинна припинити дозвіл для своєї страхової галузі брати участь у цій торгівлі", - зауважується в документі.

Крім того, підкреслюється необхідність для Європи прискорити заходи з енергозбереження й запровадження чистої енергетики, теплових насосів, електромобілів та інших технологій для заміни російського викопного палива.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb