Після Кремінної може бути Рубіжне. Справи з просуванням підуть швидше, - Гайдай про звільнення Луганщини
Після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо росіяни не зможуть там довго оборонятися
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни розуміють, що Кремінну вони не втримають. Біля Старобільська рашисти будують потужну другу лінію оборони. Після деокупації Кремінної, Рубіжне може стати наступним звільненим містом, бо орки не зможуть там довго оборонятися через зруйнований стан населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
За його словами, справи з просуванням підуть швидше: погода налагодилася, дороги промерзли.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що в екстремальних погодних умовах складно вести оборонні дії. А умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ.
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