Після підриву Чонгарського мосту можливості окупантів для відступу зменшилися, - заступник представника президента України в АР Крим Чистіков
Заступник представника президента України в АР Крим Денис Чистіков зазначив, що рух військової техніки окупантів через Чонгарський міст на даний час значно обмежений
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"До 70 % військової техніки окупантів постачалося саме через Чонгарський міст на окуповану територію Херсонщини й Запоріжжя. На даний час цей рух значно обмежений. Росіяни поруч встановили понтони, але їхня вразливість є значною, а пропускна спроможність є незначною", - зауважив Чистіков.
За словами заступника представника президента України в АР Крим, після підриву Чонгарського мосту можливості окупантів для відступу зменшилися.
"Актуальним питанням для російських військових зараз є можливість відступу. Вони усвідомлюють, що ця можливість значно обмежилася. Шляхи відступу можливі тільки через Перекоп та місто Армянськ", - пояснив Чистіков.
- У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну
- Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Україною
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