Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"До 70 % військової техніки окупантів постачалося саме через Чонгарський міст на окуповану територію Херсонщини й Запоріжжя. На даний час цей рух значно обмежений. Росіяни поруч встановили понтони, але їхня вразливість є значною, а пропускна спроможність є незначною", - зауважив Чистіков.

За словами заступника представника президента України в АР Крим, після підриву Чонгарського мосту можливості окупантів для відступу зменшилися.

"Актуальним питанням для російських військових зараз є можливість відступу. Вони усвідомлюють, що ця можливість значно обмежилася. Шляхи відступу можливі тільки через Перекоп та місто Армянськ", - пояснив Чистіков.

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну

Російські загарбники звели понтонну переправу одразу після удару по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Україною



















