Після пожежі в Миколаївському костелі Будинок органної музики буде давати концерти у консерваторії
Національний будинок органної та камерної музики України відкриє у п’ятницю, 10 вересня, свій 41-й концертний сезон
Про це повідомляє пресслужба Держмистецтв, передає Укрінформ.
"Тимчасовий прихисток колективу, що внаслідок пожежі в Костелі Святого Миколая залишився без дому, надала для відкритя сезону Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Перший концерт сезону відбудеться за планом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в концерті "Парад органістів" беруть участь народні артисти України Ірина Калиновська та Володимир Кошуба; заслужені артисти України Валерія Балаховська, Ганна Бубнова, Максим Сидоренко, Ірина Харечко. У програмі: Бах, Вагнер, Фумагаллі, Петралі, Сен-Санс, Елгар, Боельман, Ален, Бортнянський, Скорик.
Підтримати колектив на перший концерт прийдуть міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко.
Концерт відбудеться в малій залі Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Початок - о 19.30.
- Нагадаємо, що 3 вересня у Києві сталася пожежа у Костелі святого Миколая.
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