Після пожежі в Миколаївському костелі Будинок органної музики буде давати концерти у консерваторії

Про це повідомляє пресслужба Держмистецтв, передає Укрінформ.



"Тимчасовий прихисток колективу, що внаслідок пожежі в Костелі Святого Миколая залишився без дому, надала для відкритя сезону Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Перший концерт сезону відбудеться за планом", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в концерті "Парад органістів" беруть участь народні артисти України Ірина Калиновська та Володимир Кошуба; заслужені артисти України Валерія Балаховська, Ганна Бубнова, Максим Сидоренко, Ірина Харечко. У програмі: Бах, Вагнер, Фумагаллі, Петралі, Сен-Санс, Елгар, Боельман, Ален, Бортнянський, Скорик.



Підтримати колектив на перший концерт прийдуть міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти Галина Григоренко.



Концерт відбудеться в малій залі Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Початок - о 19.30.

Нагадаємо, що 3 вересня у Києві сталася пожежа у Костелі святого Миколая.

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За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, на відновлення костелу Святого Миколая в Києві, що постраждав від пожежі, за попередньою оцінкою фахівців, знадобиться більше 75 млн грн.