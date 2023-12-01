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Головна рецепти Піца з лаваша: прості та швидкі рецепти, щоб нагодувати родину
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Піца з лаваша: прості та швидкі рецепти, щоб нагодувати родину

1 грудня, 2023 п'ятниця
14:00
рецепти Піца з лаваша

Піца на лаваші - це легкий спосіб зробити смачну страву. Для її приготування вам знадобляться прості інгредієнти, а начинку ви зможете підібрати за смаком

Лаваш слугує основою для піци, на яку розкладають начинку, а потім запікають у духовці або на сковороді до готовності. При цьому начинка може бути будь-якою.

Лаваш є менш калорійним варіантом та легшим для перетравлення порівняно з тістом для піци, оскільки він не має дріжджів (дивіться склад продукту). Також традиційне тісто часто містить багато олії або жиру, відповідно, вищий вміст калорій та вуглеводів. Тому піца на лаваші – це прекрасна альтернатива класичній піці, зручна в приготуванні та смачна.

Піца з лаваша на сковороді з яйцем

рецепт приготування Піци з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш – 1-2 листи
  • молоко – 70 мл
  • яйця – 2 шт.
  • сіль та перець (на смак)
  • шинка (або будь-яка ваша улюблена ковбаса) – 100 г
  • помідор – 1 шт.
  • сир твердий – 100 г
  • кукурудза – 50 г
  • рослинна олія – 2 ст. л.
  • зелена цибуля (на смак)

Покроковий рецепт піци з лаваша на сковороді:

  1. Лаваш розрізати на шматки довільно форми або кубиком.
  2. В окремій ємності збиваємо яйця з молоком, додаємо сіль та перець.
  3. Помідори промиваємо та ріжемо півкільцями, шинку нарізаємо скибочками, а сир натираємо.
  4. У розігріту сковорідку з олією насипаємо нарізаний лаваш, заливаємо яєчною сумішшю та розрівнюємо. Зверху викладаємо шинку, помідори, кукурудзу та посипаємо сиром. Ставимо на вогонь менше середнього, накриваємо кришкою та готуємо до готовності всіх інгредієнтів.
  5. Перед подачею можна прикрасити зеленою цибулею.

Смачного!

Фото: The lime

Піца з лаваша в духовці багатошарова

Інгредієнти:

  • лаваш – 2 листи
  • сир твердий - 200 г
  • гриби (шампіньйони) – 4-5 шт.
  • ковбаса, шинка чи м'ясо – 150 г
  • томатний соус або кетчуп – 3-4 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • оливки або маслини без кісточки (на смак)

Лінива піца з лаваша. Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуємо всі інгредієнти для начинки. Сир твердий натираємо та ділимо приблизно навпіл (по 100 г).
  2. Гриби та цибулю миємо, очищаємо та нарізаємо скибочками. Ковбасу чи м'ясо ріжемо зручним для вас способом. Оливки перерізаємо навпіл.
  3. Лаваш можна брати будь-який, але для випікання в духовці буде зручніше брати прямокутної форми під деко. Форму змащуємо невеликою кількістю олії та викладаємо перший шар лавашу.
  4. Лаваш змащуємо тонким шаром майонезу, потім викладаємо сир. Знову шар лавашу, майонез та кетчуп. Зверху викладаємо нарізані гриби, ковбасу, цибулю, оливки. Посипаємо сиром.
  5. Ставимо піцу випікатись в розігріту до 200°C духовку на 7-10 хвилин (орієнтуйтеся на швидкість приготування у власній духовці).

Готово!

Насправді начинка може бути будь-якою, підбирайте за власним смаком. Від класичних варіантів з м'ясом, овочами та сиром до екзотичних або веганських комбінацій. Це дає змогу досліджувати та експериментувати, створюючи унікальні смакові поєднання, які відповідають вашим уподобанням.

Фото: Zira


 
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