Піца з лаваша: прості та швидкі рецепти, щоб нагодувати родину
Піца на лаваші - це легкий спосіб зробити смачну страву. Для її приготування вам знадобляться прості інгредієнти, а начинку ви зможете підібрати за смаком
Лаваш слугує основою для піци, на яку розкладають начинку, а потім запікають у духовці або на сковороді до готовності. При цьому начинка може бути будь-якою.
Лаваш є менш калорійним варіантом та легшим для перетравлення порівняно з тістом для піци, оскільки він не має дріжджів (дивіться склад продукту). Також традиційне тісто часто містить багато олії або жиру, відповідно, вищий вміст калорій та вуглеводів. Тому піца на лаваші – це прекрасна альтернатива класичній піці, зручна в приготуванні та смачна.
Піца з лаваша на сковороді з яйцем
Інгредієнти:
- лаваш – 1-2 листи
- молоко – 70 мл
- яйця – 2 шт.
- сіль та перець (на смак)
- шинка (або будь-яка ваша улюблена ковбаса) – 100 г
- помідор – 1 шт.
- сир твердий – 100 г
- кукурудза – 50 г
- рослинна олія – 2 ст. л.
- зелена цибуля (на смак)
Покроковий рецепт піци з лаваша на сковороді:
- Лаваш розрізати на шматки довільно форми або кубиком.
- В окремій ємності збиваємо яйця з молоком, додаємо сіль та перець.
- Помідори промиваємо та ріжемо півкільцями, шинку нарізаємо скибочками, а сир натираємо.
- У розігріту сковорідку з олією насипаємо нарізаний лаваш, заливаємо яєчною сумішшю та розрівнюємо. Зверху викладаємо шинку, помідори, кукурудзу та посипаємо сиром. Ставимо на вогонь менше середнього, накриваємо кришкою та готуємо до готовності всіх інгредієнтів.
- Перед подачею можна прикрасити зеленою цибулею.
Смачного!
Фото: The lime
Піца з лаваша в духовці багатошарова
Інгредієнти:
- лаваш – 2 листи
- сир твердий - 200 г
- гриби (шампіньйони) – 4-5 шт.
- ковбаса, шинка чи м'ясо – 150 г
- томатний соус або кетчуп – 3-4 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- оливки або маслини без кісточки (на смак)
Лінива піца з лаваша. Покроковий рецепт приготування:
- Підготуємо всі інгредієнти для начинки. Сир твердий натираємо та ділимо приблизно навпіл (по 100 г).
- Гриби та цибулю миємо, очищаємо та нарізаємо скибочками. Ковбасу чи м'ясо ріжемо зручним для вас способом. Оливки перерізаємо навпіл.
- Лаваш можна брати будь-який, але для випікання в духовці буде зручніше брати прямокутної форми під деко. Форму змащуємо невеликою кількістю олії та викладаємо перший шар лавашу.
- Лаваш змащуємо тонким шаром майонезу, потім викладаємо сир. Знову шар лавашу, майонез та кетчуп. Зверху викладаємо нарізані гриби, ковбасу, цибулю, оливки. Посипаємо сиром.
- Ставимо піцу випікатись в розігріту до 200°C духовку на 7-10 хвилин (орієнтуйтеся на швидкість приготування у власній духовці).
Готово!
Насправді начинка може бути будь-якою, підбирайте за власним смаком. Від класичних варіантів з м'ясом, овочами та сиром до екзотичних або веганських комбінацій. Це дає змогу досліджувати та експериментувати, створюючи унікальні смакові поєднання, які відповідають вашим уподобанням.
Фото: Zira
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