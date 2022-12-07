Пів мільйона за посаду: детективи БЕБ викрили шахрайську схему

Про це повідомили у БЕБ.

Зазначається, що зловмисники обіцяли посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, та переконували громадян, що для цього є необхідні зв’язки.

При цьому пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом.

Вартість такого "працевлаштування" становила від 6000 до 15 000 доларів США.

В Україні викрили масштабну корупційну схему, за якою заробляли на експорті зерна через порти Одеси.

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