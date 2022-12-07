Пів мільйона за посаду: детективи БЕБ викрили шахрайську схему
Детективи внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України виявили схему шахрайства, учасники якої пропонували "працевлаштуватися" за декілька тисяч доларів
Про це повідомили у БЕБ.
Зазначається, що зловмисники обіцяли посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, та переконували громадян, що для цього є необхідні зв’язки.
При цьому пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом.
Вартість такого "працевлаштування" становила від 6000 до 15 000 доларів США.
- В Україні викрили масштабну корупційну схему, за якою заробляли на експорті зерна через порти Одеси.
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