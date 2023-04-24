Про це повідомило видання Yonhap.

Стало відомо, що міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Кореї опублікувало оновлений бюлетень щодо експорту та імпорту стратегічних товарів, у якому йдеться про відновлення торговельного статусу Японії, що дозволить корейським компаніям, які експортують стратегічні товари до сусідньої країни, істотно скоротити час на перевірки та отримання дозвільних документів.

Японія стала 29-ю країною з преференційним режимом у торгівлі з Сеулом, серед яких Сполучені Штати, Франція та Велика Британія.

Зазначається, що у 2019 році Південна Корея виключила Японію зі свого "білого списку" після того, як Токіо позбавив такого ж статусу Сеул у відповідь на рішення Верховного суду Південної Кореї зобов’язати дві японські компанії виплатити компенсацію корейським жертвам примусової праці під час колоніального панування Японії на Корейському півострові в 1910-1945 роках.

Минулого місяця обидві країни пообіцяли відновити партнерську взаємодію після того, як Південна Корея оголосила про плани виплатити компенсацію жертвам, не вимагаючи від Японії внесків.

Водночас Японія поки не повідомила про терміни повернення Кореї до свого "білого списку", але в південнокорейському уряді заявили, що Токіо потребує більш тривалої внутрішньої процедури для необхідного перегляду законодавства.

У понеділок в Токіо також розпочнеться другий раунд корейсько-японських торгових переговорів після проведеної тижнем раніше першої зустрічі представників двох держав у Сеулі.

Минулого місяця Японія скасувала встановлені у 2019 році обмеження на експорт до Кореї трьох видів хімічних матеріалів, серед яких фторований поліімід, фоторезист і фтористий водень, критично необхідних для виробництва напівпровідників і дисплеїв.

Довідка

Південна Корея розділяє торговельних партнерів на дві категорії. Щодо першої категорії країн діє пільговий режим експорту стратегічних товарів за аналогією з японським "білим списком". Для всіх інших – звичайний режим. Перша категорія поділяється на дві групи. Одна з них зберігає пільговий формат процедури експорту стратегічних товарів, а інша призначена для країн, які застосовують систему контролю експорту, не дотримуючись принципів. відповідних міжнародних правил.