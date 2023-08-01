На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 1 серпня.

План України на випадок, якщо Росія вб'є Зеленського

Така ситуація позбавить Україну одного із найцінніших активів, переконані у Politico. "Відтоді, як він відхилив пропозицію про евакуацію, сказавши своїм майбутнім американським рятувальникам: "Мені потрібні боєприпаси, а не машина", український президент відіграє ключову роль у мобілізації міжнародної підтримки для боротьби з Росією", – пише видання.

За перші кілька тижнів після повномасштабного вторгнення на Зеленського було скоєно щонайменше десяток серйозних замахів російськими диверсійно-розвідувальними групами, зокрема чеченцями та найманцями "Вагнера", які намагалися прорватися в урядовий квартал Києва, що ретельно охороняється і контролюється.

Наразі ризики менші, ніж під час хаосу перших воєнних тижнів, проте вони все ще є. Останні заклики вбити Зеленського пролунали у березні. Через таку загрозу усі візити українського президента за кордон ретельно плануються та тримаються в тиші до певного часу.

"Кремль має жахливий послужний список в операціях з організації вбивств. Згадайте Олександра Литвиненка, офіцера російської розвідки, який перейшов на бік Великої Британії і був отруєний радіацією у 2006 році, або невдале отруєння "Новачком" у 2018 році Сергія Скрипаля, британського подвійного агента, в Солсбері, Англія", – підкреслює Politico.

Представники України не обговорюють публічно плани на випадок того, якщо щось трапиться із Зеленським, проте згідно з інтерв'ю з українськими чиновниками, законодавцями та аналітиками, такий план все ж існує. Про це заявив зокрема і державний секретар США Ентоні Блінкен: "Українці мають плани, про які я не збираюся говорити та вдаватися в подробиці, щоб так чи інакше забезпечити те, що ми називаємо "спадкоємність влади"".

Формально згідно з Конституцією лінія правонаступництва є чіткою. "Коли президент не може виконувати свої обов'язки, його обов'язки перебирає на себе голова Верховної Ради України", – пояснює депутат Микола Княжицький.

Тим часом теперішній голова ВР Стефанчук особливою популярністю не користується, тому, на думку, старшого наукового співробітника Євразійського центру Атлантичної ради Адріана Каратницького, у випадку необхідності може виникнути колективний уряд із команди лідерів. Він також сподівається, що свою роль відіграє й добре знаний ведучий та волонтер Сергій Притула.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому, якби із Зеленським сталося щось жахливе, це не було б настільки вирішальним, як ви могли б подумати", – вважає Каратницький.

Politico також звертається до історії, наголошуючи, що суттєву роль могло зіграти вбивство лідера в автократичній спільноті, проте не в демократичній.

Українці мають більш збалансований погляд на Зеленського, бачачи в ньому як сильні, так і слабкі сторони. Хоча його хвалять за чудове керівництво у воєнний час, його також критикують за прорахунки, пише видання. Міжнародні ЗМІ, навпаки, були зачаровані харизматичною привабливістю Зеленського і захоплені простою історією про Давида проти Голіафа. Його риторика та ораторське мистецтво захопили серця аудиторій Заходу. Тому його усунення, ймовірно, залишить багатьох із цих людей приголомшеними та невпевненими в тому, що робити далі. Такий момент може посилити тиск на переговори й компроміс.

"Однак, це не війна однієї людини. І принаймні в Україні мало хто сумнівається, що інші лідери, не менш гідні, піднімуться на боротьбу, як вони це робили після вторгнення", – підсумовує медіа.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російські удари вбили щонайменше 10 людей, серед яких 10-річна дівчинка та її мати, і поранили понад 100 інших в українському Херсоні та Кривому Розі – рідному місті президента Володимира Зеленського, повідомляє The Washington Post та наголошує, що атаки відбулися під час зустрічі міністрів закордонних справ України та Хорватії в Києві, де вони домовилися про можливість використання хорватських портів для експорту українського зерна після краху Чорноморської зернової угоди.

Тим часом CNN акцентує на тому, що Москва атакувала рідне місто Зеленського після того, як він заявив, що війна прийшла в Росію. "Через день після того, як Володимир Зеленський заявив, що війна "повертається в Росію", і спробував завдати удару по Москві з безпілотника, Кремль у понеділок завдав смертоносного авіаудару по рідному місту українського президента – Кривому Рогу", – пише медіа.

Щонайменше шестеро людей загинули, в тому числі 5-річна дівчинка, і десятки інших були поранені, коли пара балістичних ракет влучила в будівлю школи та житлову вежу в центральному українському місті.

Також про цю атаку згадують більшість інших міжнародних видань, повідомляючи про кількість постраждалих, підкреслюючи саме те, що це рідне місто Зеленського, та роблячи припущення, мовляв, що спровокувало цю атаку.

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Україна планує експортувати зерно через хорватські порти

Україна і Хорватія домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та Адріатичному морі під час візиту до Києва міністра закордонних справ Хорватії, пише The New York Times.

Хорватія запропонувала Україні використовувати свої порти на початку цього місяця після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла українському експорту обходити морську блокаду Москви.

"Тепер ми будемо працювати над тим, щоб побудувати найбільш ефективні маршрути до цих портів і максимально використати цю можливість", – цитує NYT Кулебу, який також наголошує на важливості таких кроків для продовольчої безпеки світу.

Аналогічно питання висвітлює ще низка інших видань.