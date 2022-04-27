"Планували швидке падіння ВВП?": Подоляк потролив Рахункову палату РФ, яка прогнозує "дуже складну ситуацію" в економіці
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву голови Рахункової палати Росії стосовно "дуже складної ситуаціі", яка очікує в найближчому майбутньому на економіку РФ
Про це Подоляк написав у твітері.
"А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в "плані" йшлося саме про швидке падіння ВВП Рф на коліна?", - коментує Подоляк.
За попередніми даними, голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін нещодавно заявив, що в найближчі роки на економіку РФ очікує "дуже складна ситуація".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 34.16
- Актуальне
- Важливе