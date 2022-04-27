"Планували швидке падіння ВВП?": Подоляк потролив Рахункову палату РФ, яка прогнозує "дуже складну ситуацію" в економіці

Про це Подоляк написав у твітері.



"А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в "плані" йшлося саме про швидке падіння ВВП Рф на коліна?", - коментує Подоляк.



За попередніми даними, голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін нещодавно заявив, що в найближчі роки на економіку РФ очікує "дуже складна ситуація".

