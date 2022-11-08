Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначають, що серед документів виявили "материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области". Одним із тих, хто керував цим процесом, виступало "Министерство просвещения Российской Федерации".

Так, росіяни мали на меті видати випускникам українських шкіл російські атестати про закінчення 11 класів. Про це свідчить один з документів, у якому зазначають, що "Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области".

Також окупанти планували запросити до Харківської області викладачів з РФ. Зокрема очікували на "істориків і літераторів", які мали запровадити "патріотичне виховання".

Один із документів зазначає, що діти українських шкіл мають орієнтуватися на вступ до виключно закладів вищої освіти в Бєлгородській області.

Крім того, окремі документи свідчать про те, що російські загарбники планувати відправити до табору в тимчасово окупованому Криму "1-2 отличившихся детей", а учнів 7-9 класів хотіли вивезти до Бєлгородської області. Там під виглядом турботи та відпочинку на дітей планували поширювати російську пропаганду.

"Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти", - зазначають в ОГПУ.

5 листопада трьом окупаційним суддям у Криму повідомили про підозру в колабораціонізмі.